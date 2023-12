Attacco informatico blocca anche gli uffici di Bodio Lomnago

Un attacco informatico sta paralizzando i sistemi informatici di versi comuni d’Italia. Gli hacker hanno colpito il provider italiano Westpole bloccando i servizi cloud di Roma e Milano. La situazione è critica e a subirne le conseguenze c’è anche il Comune di Bodio Lomnago: «Siamo completamente isolati – spiega la sindaca Eleonora Paolelli -. La nostra software house, PA digitale, si appoggia ai server di Westpole».

Impossibile quindi l’accesso ai sistemi informatici essenziali, dal registro anagrafico alla tassa sui rifiuti. Il blocco completo dell’infrastruttura cloud ha messo in ginocchio le operazioni quotidiane, costringendo il comune a sospendere tutte le attività online per le prossime 48 ore.

Al momento, Westpole sta conducendo un’indagine sulla natura precisa del problema e, nonostante gli sforzi, non possono ancora fornire una stima dei tempi di ripristino dei servizi. «Il service provider italiano ci ha rassicurato del fatto che i dati non sono stati compromessi o esfiltrati, e ci ha assicurato che non c’è stata alcuna violazione della privacy. Inoltre, non ci sono state rivendicazioni da parte di cyber gang», dice ancora la prima cittadina.

La gravità della situazione è ulteriormente evidenziata dal fatto che il blackout informatico coinvolge diverse pubbliche amministrazioni in vari paesi d’Italia.

«Nonostante l’indisponibilità dei servizi online, gli sportelli fisici del Comune di Bodio Lomnago rimarranno aperti per raccogliere pratiche cartacee. Appena i servizi online saranno ripristinati, tutte le pratiche verranno regolarmente elaborate».