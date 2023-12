Attacco informatico, fuori servizio anche gli uffici del comune di Angera

Gli uffici del Comune di Angera sono momentaneamente fuori servizio. Il motivo è da attribuire a un attacco informatico su scala nazionale avvenuto alla società che si occupa della fornitura dei servizi cloud, tra cui quelli dell’ente locale di Angera. Oltre mille Comuni in tutto il Paese sono stati coinvolti in questa spiacevole vicenda, insieme ad altre realtà, anche private.

In base ai primi aggiornamenti, il problema è sotto controllo con l’obiettivo di assicurare il rapido ripristino delle funzioni essenziali e, progressivamente, il patrimonio informativo e di dati disponibile. La società ha infatti tempestivamente comunicato l’attuazione dei provvedimenti, seguendo l’apposito protocollo d’emergenza. Al momento non risulta fuga di dati.

Non appena ci saranno novità, l’amministrazione comunale informerà la cittadinanza con una nuova comunicazione.

L’albo pretorio e l’amministrazione trasparente sono momentaneamente inaccessibili.

Gli uffici sono invece aperti e a disposizione per ricevere le istanze dei cittadini. Restano attive soltanto le email degli uffici.