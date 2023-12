Autobus e navette per rendere più semplici le domeniche di dicembre al sacro Monte

Per rendere meno caotiche le domeniche di dicembre al Sacro Monte, solitamente preso d’assalto da pellegrini e turisti, il comune di Varese chiude ai veicoli privati la strada verso la cima del borgo e propone un’alternativa alle auto: nelle domeniche pomeriggio del 10, 17 e 24 dicembre, tra le 14 e le 18, al Sacro Monte si potrà salire solo in bus e funicolare, godendo però del potenziamento della Linea C che in quel periodo passerà ogni 15 minuti (invece dei soliti 20) e farà una fermata eccezionale anche allo stadio – più precisamente di fronte al Palazzetto (via Manin angolo Valverde) – permettendo ai turisti di lasciare l’auto nell’ampio piazzale De Gasperi.

La linea C, in realtà, permette di parcheggiare in diversi punti: come nei parcheggi di piazzale Kennedy, via Cimone, via Maspero, tutti a due euro al giorno e a poche decine di metri dalle fermate, per chi arriva dalla zona est e sud. Inoltre, la C attraversa il centro di Varese: è perciò possibile parcheggiare in centro e poi salire al sacro Monte con il bus e la funicolare, per poi tornare con gli stessi mezzi nel centro città per concludere la domenica. Per chi non ha l’abitudine di prendere gli autobus varesini, ricordiamo che è possibile pagare il biglietto direttamente sui mezzi con i più comuni metodi di pagamento elettronici.

La linea urbana di domenica si ferma alla stazione di valle della Funicolare del Sacro Monte: permettendo di proseguire la salita al borgo, in questo periodo illuminato dalle lucine di Natale, con l’affascinante mezzo a filo, che sale per tutta la giornata (dalle 10 alle 19) al ritmo di un viaggio ogni dieci minuti.

RAGGIUNGERE IL SACRO MONTE NELLE DOMENICHE PRIMA DI NATALE: IL RIEPILOGO DEI CAMBIAMENTI

Potenziamento Linea C: La frequenza degli autobus della Linea C sarà ogni 15 minuti nelle domeniche pomeriggio di dicembre (10, 17, 24), dalle 14 alle 18.

Da piazzale Kennedy/via Maspero, si avrà una corsa della linea C ogni quarto d’ora, ai minuti .14, .29, .44 e .59 di ogni ora, dalle 13.59 alle 18.44: le stesse corse transiteranno dopo pochi istanti dalle principali fermate del centro città (via Vittorio Veneto, corso Moro, via Veratti) e seguiranno dunque viale Aguggiari per raggiungere poi l’importante snodo dello Stadio, con fermata in via Manin/Valverde (la stessa utilizzata per le navette estive della Festa della Montagna) ai minuti .13, .28, .43 e .58 di ogni ora. Da lì, attraverso Sant’Ambrogio e piazzale Montanari/Prima Cappella, si arriverà alla stazione di valle della funicolare, per raggiungere la cima del Sacro Monte con il mezzo a fune, che parte ogni dieci minuti.

In direzione opposta, dalla stazione Vellone verso il centro città, le partenze della linea C avvengono ai minuti .00, .15, .30 e .45 di ogni ora alla domenica pomeriggio.

Fermata allo Stadio: Gli autobus della Linea C fermeranno anche nella zona dello stadio – più precisamente di fronte al Palazzetto (via Manin angolo Valverde) – permettendo ai turisti di lasciare l’auto nell’ampio piazzale De Gasperi.

Servizio Navetta Funicolare: Un pulmino trasporterà i turisti che lo desiderano dalla stazione di arrivo della funicolare al Sacro Monte fino a piazzale Pogliaghi.

Chiusura Strada del Sacro Monte: L’ultimo tratto di strada che porta al borgo (tra il bivio del Campo dei Fiori e piazzale Pogliaghi), sarà chiuso al traffico privato, come già avviene durante i giorni della Festa della Montagna degli Alpini, e dedicato solo al trasporto pubblico nelle suddette domeniche di dicembre, dalle 14 alle 18.