Autolinee Varesine: gli orari del periodo natalizio

Con la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie, cambiano di conseguenza gli orari degli autobus gestiti da Autolinee Varesine.

Da sabato 23 dicembre 2023 sino a venerdì 5 gennaio 2024, sarà in vigore l’orario di tipo Ridotto sulle linee urbane della città di Varese; l’orario di tipo Non Scolastico su tutte le tratte extraurbane.

Alla domenica e negli altri giorni festivi si seguirà l’orario Festivo, con l’eccezione del Santo Natale e di Capodanno in cui, come da consuetudine, il servizio non sarà operativo. Infine, domenica 24 dicembre e domenica 31 dicembre le linee urbane termineranno le corse alle ore 20.00 e le linee extraurbane alle ore 19.15.

Le biglietterie aziendali osserveranno lievi modifiche ai propri orari di apertura al pubblico. Per tutti i dettagli, si rimanda agli avvisi riportati al link https://www.ctpi.it/