Babbo Natale in Ape car porta doni alla scuola dell’infanzia di Lissago

Non una slitta trainata da renne, come vuole la tradizione e neppure una carrozza guidata da maestosi cavalli com’era capitato l’anno scorso: quest’anno Babbo Natale ha scelto una sprintosa Ape car per raggiungere i bambini della scuola dell’infanzia di Lissago.

Babbo Natale, per tutti il nonno Ermanno, accompagnato da due super elfi, ha portato ai bambini tantissimi doni assieme a un carico di gioia e meraviglia.