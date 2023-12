Bardello con Malgesso e Bregano si aggiudica 623 mila euro per rifare il campo comunale Manfredi

«Il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano è entrato in graduatoria per un finanziamento di 623 mila euro finalizzati alla riqualificazione del Campo Sportivo Comunale “Stefano Manfredi” che da troppi anni giace in un deplorevole quanto ingiustificato stato di abbandono». La comunicazione è stata fatta dal sindaco Giuseppe Iocca durante il consiglio comunale che si è svolto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 dicembre.

Iocca ha ripercorso le fasi di un lavoro realizzato nell’estate scorsa, con tempi strettissimi, per aderire al bando “Sport e Periferia”, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una scadenza difficile da rispettare: il primo settembre.

«Grazie all’impegno di tutti e alla fattiva collaborazione degli uffici tecnico e sociale, impegnati in un vero gioco di squadra, – ha sottolineato Iocca – tutta la documentazione richiesta comprensiva di progetto esecutivo è stata inoltrata nei tempi e nei modi previsti, non senza uno studio strategico, che grazie alla compartecipazione alle spese, faceva ben sperare sull’esito dell’assegnazione dei fondi».

Il progetto presentato e finanziato prevede un sostanziale rifacimento del campo attuale con passaggio dal fondo in erba naturale a quello in erba sintetica secondo le più recenti tecnologie. Questo abbasserà i costi di manutenzione oltre ad ampliare la possibilità di fruizione. L’utilizzo sarà multidisciplinare e sarà strutturato per poter ospitare competizioni di calcio a 11, calcio a 7, calcio a 5 e rugby, ampliando l’offerta sportiva alla cittadinanza ed aprendo scenari economici nell’ottica di convenzioni con le società sportive del territorio. L’impianto avrà la possibilità di omologazione per la Lega Pro.

La sostenibilità ambientale sarà garantita dall’istallazione di un impianto di irrigazione domotico con recupero dell’acqua, mentre l’impianto di illuminazione, con luci LED, sarà gestito con tecnologia domotica e lampade dimerabili, al fine di garantire sempre la giusta illuminazione con un minor consumo di energia elettrica, il tutto supportato da un impianto fotovoltaico da 10 KW di potenza affiancato da batterie di accumulo da 20 KW. Il riscaldamento degli spogliatoi avverrà tramite l’istallazione di una caldaia a condensazione ed un impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria.

«Come amministratori crediamo nei valori dello sport, per i giovani ma non solo, e crediamo anche che la nostra comunità meriti uno spazio all’altezza delle sue ambizioni sportive – ha aggiunto il sindaco – Con questo progetto stiamo realizzando quello che fino a poco tempo fa sembrava essere solo un sogno e che, nelle nostre intenzioni, vuole rappresentare l’inizio della creazione di un vero centro sportivo polifunzionale e multidisciplinare al servizio di tutto il nuovo territorio comunale. Stiamo plasmando un cambiamento radicale nel volto del nostro paese, mirando a dotarlo di servizi che lo rendono un luogo non solo funzionale, ma anche bello in cui crescere e vivere. Questo progetto per il campo sportivo è solo un passo di un percorso più ampio, dove l’attenzione alle necessità della comunità e la progettazione oculata guidano ogni decisione. Voglio fortemente sottolineare che il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo non è frutto del caso, bensì del lavoro, della dedizione e delle competenze dei componenti dell’attuale gruppo di maggioranza.

In qualità di sindaco sento il dovere di ringraziare ognuno di loro per il sostegno dato, ognuno secondo le proprie capacità e competenze, ma soprattutto per la condivisione delle idee e la comune visione che ci ha portato fin qui».

Il nuovo obiettivo centrato dall’amministrazione Iocca è stata l’occasione per il sindaco di elencare i risultati ottenuti fino a oggi: «Si pensi alla Cronos, o al reperimento di spazi per nuovi parcheggi a Bregano, o ancora, alle opere per gli scarichi delle acque reflue a Malgesso, ed impegnandosi su altri di cui ancora non vi è una soluzione certa, su tutti la bonifica della Lunga a Bardello. Nessuno misconosce lo sforzo profuso da chi ci ha preceduti nel cercare di affrontare tematiche delicate e di interesse comune. Ma dobbiamo prendere atto delle strade già battute da altri senza successo, per saper volgere lo sguardo altrove alla ricerca di nuove e più efficaci soluzioni. E’ questo un principio che caratterizza l’evoluzione del mondo e della società in tutti i suoi aspetti. Talvolta le soluzioni non si trovano, ma spesso sì, ed i risultati positivi di questi primi mesi di amministrazione lo dimostrano. Il nostro sguardo resta rivolto al futuro, carico di speranza ed ambizione, ma soprattutto di passione per il nostro paese. Il nostro impegno non si limita alla risoluzione di problemi contingenti; vogliamo creare un ambiente che favorisca la crescita, la connessione sociale e il benessere di ciascun residente. Con determinazione, guardiamo al futuro, certi che il nostro lavoro oggi plasmerà un domani migliore per tutti noi».