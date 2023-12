Bialaszewski furioso dopo la sconfitta: “Oggi abbiamo camminato in campo”

BIALASZEWSKI 1 – «Penso che abbiamo avuto un approccio non consistente. Siamo entrati in campo camminando senza rispetto per gli avversari. quando eravamo avanti nel punteggio siamo stati pigri e non siamo riusciti ad allungare. Quando poi siamo andati sotto ci siamo spaventati e questo è il risultato».

BIALASZEWSKI 2 – «Stasera, vederci giocare è stato qualcosa di difficile da sostenere con lo sguardo. I giocatori avevano tutti gli strumenti per fare la loro partita, ma abbiamo camminato in campo. In questo modo è difficile affrontare una partita di pallacanestro di questo livello».

BIALASZEWSKI 3 – «Ogni partita ha una storia a sé, dopo una partita brutta mi aspetto che ci sia una reazione. Con Milano è difficile loro sono molto forti, ma mi aspetto una reazione, anche perché così non andiamo da nessuna parte».

BIALASZEWSKI 4 – «Se avessimo la chiave per entrare nella testa dei giocatori i problemi sono risolti. Siamo una squadra che iniziava con 2 pedine importanti infortunate, fuori dal quintetto e molte responsabilità vanno sugli altri. Oggi non mi sono piaciuti quelli che sono entrati nell’ultimo quarto perché avevano la possibilità di dimostrare il loro valore, ma hanno deluso».

SPRADLEY 1 – «Sapevamo che per vincere qui era necessaria una grande partita. Sono contento dei ragazzi soprattutto perché eravamo solamente in sette, quindi è stato necessario un grande sforzo. Sapevo che Varese avrebbe cercato, come da suo stile, spesso la tripla, ma noi siamo stati bravi a fare quello che avevo chiesto».