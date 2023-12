Bialaszewski, il solito ritornello: “Io penso solo a lavorare”

BIALASZEWSKI 1 – «Brindisi ha fatto quello doveva fare e ha vinto con merito. Il parziale iniziale di 27-12 ha indirizzato la partita; noi poi siamo rientrati ma non siamo stati lucidi nei minuti finali».

BIALASZEWSKI 2 – «Il momento decisivo è arrivato sicuramente sul 54-59 per noi. Abbiamo sbagliato quella rimessa e commesso un fallo ingenuo che sicuramente ha condizionato l’ultimo quarto nel quale Brindisi ci ha subito superato».

BIALASZEWSKI 3 – «La mia posizione? Non mi sento in bilico: in questo momento penso soltanto a lavorare e fare il meglio per la squadra. Torniamo in palestra convinti che possiamo e dobbiamo fare meglio».

SAKOTA 1 – «Vittoria di capitale importanza per noi e per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto dall’inizio alla fine. Era importante vincere non come e non di quanto, ma vincere. Sono stati giorni difficili per la sconfitta a Treviso e abbiamo dato una risposta. Ora serve dare continuità al nostro lavoro».

SAKOTA 2 – «Sappiamo che Varese ha tanto talento offensivo e abbiamo fatto un grande lavoro difensivo nel primo quarto per bloccare il loro tiro da tre. Questo ha indirizzato la partita anche se abbiamo avuto un momento di sbandamento che ci sarebbe potuto costare caro».

SAKOTA 3 – «Vorrei fare capire alla gente che siamo in una fase di equilibrio e dobbiamo trovare costanza di rendimento da parte di tutta la squadra. Nel momento più difficile è stato molto importante trovare buoni tiri».