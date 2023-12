Bialaszewski: “Sotto di 15 abbiamo dimostrato quel che possiamo fare”

BIALASZEWSKI 1 – «Sono stati dieci giorni molto difficili ma oggi abbiamo giocato una partita dura e abbiamo fatto vedere quello che possiamo fare, anche dopo essere stati sotto di 15 punti. I ragazzi sono stati uniti e hanno portato a casa il successo».

BIALASZEWSKI 2 – «Abbiamo subito troppo nel primo tempo ma poi abbiamo avuto carattere nella seconda metà di gara: siamo stati bravi a riprendere la partita e siamo risaliti fino a vincere».

BIALASZEWSKI 3 – «Mannion? Dopo il primo tempo gli ho detto che non avrebbe potuto fare peggio, ma del resto ha svolto un solo allenamento con noi prima di oggi. Poi nella ripresa ha fatto vedere a tutti di che pasta è fatto».

MANNION 1 – «Prima di giocare ho effettuato un solo allenamento con la squadra, ma abbiamo lavorato bene e anche lo scouting che mi è stato consegnato era molto buono e mi ha aiutato».

MANNION 2 – «Sono contento di essere a Varese e di essere tornato in Italia. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno dato supporto: ho ricevuto davvero un benvenuto fantastico al mio arrivo e sono felice di essere qui a giocare».

MANNION 3 – «Cosa posso dare alla squadra? Tutto quello che ci serve e che mi chiederà l’allenatore. Ora sono un po’ giù di forma, specie nelle gambe ma voglio tornare al più presto al top ed essere più presente in difesa».

BUSCAGLIA: – «Sconfitta bruttissima senza nulla togliere alla capacità di recupero di Varese. Avevamo 15 punti di vantaggio, avremmo dovuto fare due cose in attacco e due cose in difesa, non ci siamo riusciti e abbiamo commesso troppi errori».