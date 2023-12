Black out in via Romagnosi a Varese. Piedigrotta: “Abbiamo rimandato a casa centinaia di persone”

Nella serata di mercoledì 13 dicembre, intorno alle 20, un black out ha colpito via Romagnosi nel pieno centro di Varese. A farne le spese gli esercizi ancora aperti, tra questi la Pizzeria “Piedigrotta“, uno dei locali più noti e frequentati della Città Giardino. «Siamo rimasti senza energia elettrica – raccontano i proprietari – con il locale pieno di prenotazioni. Abbiamo dovuto rimandare a casa centinaia di persone, annullare cene aziendali e di studenti che avevano prenotato per la cena degli auguri. Un danno economico enorme se si pensa anche alle derrate che abbiamo dovuto buttare».

Ancora sconosciute le cause del black out. «Abbiamo provato a capire – continuano i proprietari della pizzeria – chiedendo anche ad alcuni operai che stavano lavorando nelle vicinanze, ma neanche loro sapevano dare una risposta a quanto accaduto».

Quello di ieri sera , secondo i ristoratori, è il secondo black out nel giro di pochi giorni.