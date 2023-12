Bocciata a Varese la proposta di Angei per il trasporto pubblico gratuito agli under 25: “Deluso dai giovani PD”

Tra i 14 emendamenti al bilancio 2024 proposti da Stefano Angei e quasi tutti bocciati quello che più “non va giù” al vicecapogruppo della Lega è quello che chiedeva il Trasporto Pubblico Gratuito per gli Under 25, ed è stato respinto.

Perchè crucciarsi particolarmente per questo, se anche altri 12 hanno fatto la stessa fine?

«La mia proposta era tesa a concretizzare oltre che una necessità e un concreto aiuto per i giovani, soprattutto gli studenti, anche una proposta che era stata fatta propria dai giovani del PD – spiega Angei – Infatti, ci ricordiamo tutti come in campagna elettorale loro promettevano il trasporto pubblico gratis per i giovani, volantinando davanti alle scuole».

Angei ha espresso la sua delusione per il fatto che, quando era il momento di supportare la sua iniziativa, i giovani del PD hanno poi voltato le spalle ad un provvedimento riservato ai giovani varesini e in teoria per loro assolutamente condivisibile. «Il fatto ancor più grave, dal punto di vista politico, oltre il loro imbarazzante silenzio è il modo con il quale cercano sempre di scaricare la responsabilità ad altri, come il Ministero dei Trasporti o Regione Lombardia» ha aggiunto.

Secondo il giovane consigliere della Lega, il PD non vuole il trasporto gratuito per i giovani, ma pretende che lo faccia invece la Regione o il Governo. «Si comportano da primi della classe, senza però avere lungimiranza e capacità politica e amministrativa» ha commentato.

La questione del trasporto pubblico gratuito per i giovani rimane quindi aperta: se ne riparla al prossimo bilancio, o alla prima iniziativa della maggioranza.