Borse di studio e attestati di eccellenza nella scuola. Olgiate Olona premia studenti e insegnanti

Sabato 16 dicembre, si è svolta la cerimonia di conferimento delle borse di studio e degli attestati di eccellenza agli studenti olgiatesi meritevoli.

La cerimonia, organizzata dall’Assessorato ai Servizi Educativi, è stata aperta dal sindaco di Olgiate Olona, Giovanni Montano, che ha ringraziato i ragazzi, i genitori e gli insegnanti presenti numerosi e si è soffermato sull’importanza del riconoscimento e sul premio per tutti i ragazzi che hanno conseguito risultati molto importanti. Si è rivolto a tutti i ragazzi, congratulandosi per i risultati ottenuti e sottolineando come questo sia un momento importante per la loro vita, una fase fondamentale per spiccare il volo e raggiungere risultati sempre più elevati.

Il indaco ha fatto un riferimento anche ai ragazzi in situazioni difficili «che non devono essere lasciati soli, ma, anzi, devono avere l’aiuto e il sostegno di tutti perché anche loro possano avere ottimi risultati non solo nella scuola, ma anche nella vita di tutti i giorni».

Successivamente, ha preso la parola il nuovo assessore ai Servizi Educativi del Comune, Antonella Marcora, che facendo riferimento alla grave situazione internazionale dei conflitti Ucraina-Russia e Israele-Palestina, ha messo in risalto quanto le guerre danneggino proprio i ragazzi a causa della distruzione delle scuole e dell’impossibilità degli stessi di poter studiare: «Tanti ragazzi rimarranno senza la scuola, senza la formazione e, di questo, dobbiamo seriamente preoccuparci. E’ la cultura che eleva l’uomo e i ragazzi di oggi saranno gli uomini del domani».

Anche il vice sindaco, Paolo Maccabei, facendo leva sulla sua esperienza anche in campo educativo, è intervenuto sottolineando quanto sia importante che tutti i ragazzi meritevoli aiutino i loro compagni in difficoltà, che possano tendere una mano a chi rimane indietro, perché questo è un momento fondamentale di crescita per la loro vita.

La vicaria dell’Istituto Comprensivo “Beato Contardo Ferrini”, Donata Canavesi, ha ricordato con emozione tutte le persone che, incontrate nel percorso formativo della scuola, purtroppo, non ci sono più, evidenziando come anche loro hanno contribuito a fare della scuola Olgiatese un fiore all’occhiello.

E’ intervenuto anche Roberto Lavezzari, presidente dell’associazione Genitori Ferrini, il quale ha ricordato quanto i ragazzi «debbano essere sempre e soprattutto curiosi, che studino sempre, non solo nel loro percorso formativo, ma durante la loro vita. Non si finisce mai di studiare e d’imparare».

Nel pomeriggio, si è assistito alla premiazione degli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado, di quelle di Secondo Grado e dei laureati, tutti studenti che, negli istituti frequentati, hanno conseguito il massimo dei voti.

Per il “Premio di Grappa”, introdotto dal referente Punto Scuola Volontariato, Ilaria Testa, un riconoscimento alla solidarietà dedicato ad alunni meritevoli delle scuole olgiatesi che si sono contraddistinti per generosità in ambito scolastico; sono stati chiamati sul palco gli studenti e la cerimonia si è conclusa con i saluti al personale docente e non docente in quiescenza, che quest’anno ha avuto accesso al periodo di riposo dopo anni di lavoro nell’istituto.

I premiati

Personale in quiescenza:

Danelli Ornella, Lecci Maria Elisa e Sabella Luigi

PREMIO CHIARA DI GRAPPA:

Bacchiega Stefano, Giovannini Sergio e Pigni Emma.

Secondaria di 1’Grado 10 – 10 e Lode

Biundo Luna, Crenna Eva, De Fazio Elena, Fontana Alice, Giraldin Alice, Liperoti Annalisa, Mezzasalma Alice, Olgiati Alessandro, Re Sartù Martina.

Secondaria 2 grado. 100 e 100 lode:

Ferrazzi Valentina, Mara Camilla, Quaroni Anna, Quaroni Chiara, Randazzo Alberto, RIMOLDI Lorenzo, Roma Sofia Carlotta, Saibene Elisa.

Laurea 110 e 110lode

Cattaneo Chiara, Colombo Stefano, De Bernardi Nicolò, Giagu Chiara, GIROLA Roberto, Martorella Francesca, Marzolini Alessandra e Omenigrandi Giulia.