Boxing Day all’e-Work Arena. Match di Santo Stefano tra Uyba e Vero Volley

Boxing day speciale per la UYBA Volley Busto Arsizio che ospiterà tra le mura amiche della e-work arena l’Allianz Vero Volley Milano martedì 26 dicembre alle ore 17. E’ la partita più attesa dell’anno? Probabilmente sì, anche per l’innegabile richiamo generato dalle tantissime stelle della formazione ospite: Egonu, Sylla, il libero Castillo sono solo tre delle perle a disposizione di coach Gaspari che fanno però subito intendere la qualità del roster meneghino.

L’Allianz, vittoriosa sabato su Vallefoglia, è secondo in classifica a quota 34 punti, a 4 lunghezze da Conegliano e non vuole perdere ulteriore terreno dalla capolista, la UYBA è a quota 14 ed attende gare più alla sua portata: non per questo la squadra biancorossa scenderà in campo battuta in partenza, anzi. Con l’aiuto del suo pubblico che si preannuncia numeroso come mai in stagione (già esauriti i settori numerati, ultimi posti in vendita alle casse dell’arena dalle 15.30), proverà a rosicchiare qualcosa da questo match sulla carta impossibile, sicuramente a imporre maggiore resistenza rispetto alla gara di andata, dominata da Orro e compagne e chiusa con un rapido 3-0.

Le farfalle, rientrate sabato notte da Conegliano, riposano oggi e si allenano domani (Natale) nel tardo pomeriggio, prima della rifinitura di martedì mattina. Da valutare le condizioni di Martina Bracchi, out al Pala Verde.

Probabili 6+1:

Cichello dovrebbe partire con Boldini – Frosini, Lualdi – Sartori, Piva – Bracchi, Zannoni libero.

Gaspari potrebbe invece rispondere con Orro – Egonu, Rettke – Candi, Bajema – Sylla, Castillo libero.

Così Giorgia Zannoni: “Come contro Conegliano sappiamo che dovremo scendere in campo libere da pensieri e pensare solo ad esprimere il nostro miglior gioco. E’ chiaro che sarà una gara molto difficile per noi, ma proveremo a contrastare Milano con l’aiuto del nostro pubblico che sarà numerosissimo”.

Biglietti disponibili alle casse dalle 15.30. Start alle 17, diretta streaming su Volleyball World Tv. Al termine della gara conferenza stampa live.

La guida alla partita

UYBA Volley Busto Arsizio – Allianz Vero Volley Milano

Martedì 26 dicembre, ore 17.00 – e-work arena, Busto Arsizio

UYBA Volley Busto Arsizio: 1 Ceasar, 2 Bracchi, 4 Piva, 5 Simin (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Carletti, 12 Frosini, 13 Giuliani, 14 Zannoni (L), 15 Sobolska, 16 Valkova, 18 Rojas, 19 Boldini. All. Cichello, 2° Barbolini.

Allianz Vero Volley Milano: 1 Cazaute, 3 Malual, 5 Heyrman, 7 Folie, 8 Orro, 9 Pusic (L2), 14 Rettke, 15 Bajema, 17 Sylla, 18 Egonu, 19 Daalderop, 28 Candi, 55 Castillo. All. Gaspari, 2° Bucaioni.

Media:

Streaming live dalle 17.00 su Volleyball World Tv

Social UYBA Volley: dalle 16.00 immagini esclusive dello spogliatoio delle farfalle, durante il match aggiornamenti del punteggio su tutti i canali, notifiche push su Telegram https://t.me/uybavolley_official

Biglietti disponibili alle casse della e-work arena il giorno della gara a partire dalle 15.30 e in prevendita on-line https://www.vivaticket.com/it/venue/e-work-arena/515238050 oppure nei punti vendita VivaTicket diffusi in tutta Italia.

Parterre: esaurito

Primo anello numerato: esaurito

Primo anello non numerato: 15 euro (ridotto da 6 anni compiuti a 14 anni non compiuti e over 65: 10 da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Secondo anello non numerato: 8 euro (da 0 a 6 anni non compiuti omaggio).

Promozione società sportive: solo su prenotazione all’indirizzo tickets@volleybusto.com entro 48 ore dall’inizio dell’evento: biglietti a soli 6 euro cad. (settore secondo anello).

Nota importante per coloro che hanno diritto all’ingresso gratuito: per entrare al palazzetto è necessario essere muniti di biglietto (da ritirare nei punti vendita VivaTicket oppure il giorno della partita alla e-work arena se ancora disponibili).

Disabili: ingresso gratuito per portatore di handicap e per un accompagnatore (solo su prenotazione all’indirizzo ilaria.rossetti@volleybusto.com entro le 48 ore dall’inizio dell’evento, ingresso da via Maderna. Indicare nella mail l’eventuale ingresso in carrozzina).

Classifica: Prosecco Doc Imoco Conegliano 38 (13 – 0); Allianz Vero Volley Milano 34 (12 – 1); Savino Del Bene Scandicci 32 (11 – 2); Igor Gorgonzola Novara 30 (10 – 3); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 25 (8 – 5); Wash4green Pinerolo 20 (7 – 6); Roma Volley Club 17 (6 – 7); Il Bisonte Firenze 16 (6 – 7); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 16 (5 – 8); Uyba Volley Busto Arsizio 14 (4 – 9); Honda Olivero S.Bernardo Cuneo 11 (4 – 9); Trasportipesanti Casalmaggiore 9 (2 – 11); Volley Bergamo 1991 8 (2 – 11); Itas Trentino 3 (1 – 12).