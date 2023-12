Brindisi – Openjobmetis, sfida tra pericolanti. Chi pescherà la giornata vincente?

Viene il mal di stomaco solo a pensarlo, solo a scriverlo, ma il match tra Brindisi e Varese, ultima partita in programma nella domenica cestistica (si gioca alle 19,30 del 10 dicembre) ha già l’amaro sapore della sfida tra pericolanti. Sei punti l’Openjobmetis, appena due la Happy Casa: presto per dire “chi perde è spacciato” (siamo pur sempre a dicembre) ma è chiaro che uscire sconfitti dall’impianto dedicato al povero “Big Elio” Pentassuglia sarebbe per entrambe una disgrazia.

Difficile, alla vigilia, stabilire chi ha più garbugli da risolvere. La Openjobmetis sarà in Salento con Willie Cauley-Stein all’ultima esibizione in campionato (possibile giochi in coppa mercoledì), sfiduciato e di fatto già sostituito da Skylar Spencer. Coach Bialaszewski proverà ad allungare i minuti a disposizione di James Young, sperando che l’ala abbia recuperato un minimo di forma e di precisione (troppo importante un apporto positivo al tiro da fuori). McDermott intanto sta migliorando e se Young vuole una chance di conferma deve meritarselo sul campo. Nel gruppo volato a Sud c’è anche Matteo Librizzi che si è allenato con il Campus in settimana: è a disposizione ma potrebbe essere ancora tenuto a riposo.

Brindisi dal canto suo ha già cambiato allenatore (via Corbani) anche se il vecchio saggio Dragan Sakota, papà di Dusan, ha preso in mano la situazione in ritardo a causa del covid che gli ha fatto perdere qualche partita. Il tecnico di origine serba ha strigliato in palestra la squadra dopo il pesantissimo KO di Treviso (prima vittoria per i veneti) ma è alle prese con un gruppo in evoluzione. JaJuan Johnson dovrebbe essere della partita ma potrebbe essere tagliato (si è fatto il nome di Octavius Ellis), pezzo pregiato estivo in uscita anticipata un po’ come Cauley-Stein. Kyzlink dovrebbe invece spuntarla su Morris nel turnover tra stranieri.

Anche i biancoblu hanno fatto i conti con tanti problemi fisici in questi mesi tanto che finora solo Morris, Lazewski e Riisma hanno giocato tutte le partite di LBA. Intanto il gm brindisino Tullio Marino parla già senza mezzi termini di “partita della vita” anche se la prevendita è stata meno calda del previsto. Ma non è escludo che con i botteghini aperti si arrivi al tutto esaurito o quasi.

Le due squadre si sono già conosciute in questa stagione, disputando la finale per il terzo posto nel torneo estivo di Cavallino Treporti. Una partita da ritmi e punteggi alti vinta 105-97 dai pugliesi che in quell’occasione furono assai precisi al tiro. Una situazione da non ripetere, altrimenti la caduta nel baratro sarà totale.

