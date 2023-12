Busto Motor Company celebra il Natale con grande stile e ospiti speciali

Mercoledì 20 dicembre, la sede Nissan di Busto Motor Company è diventata il cuore pulsante delle festività natalizie, accogliendo una variegata schiera di ospiti illustri provenienti da diverse sfere della società. L’evento, intitolato “Christmas Cheers”, ha trasformato la concessionaria di via Busto Fagnano -angolo via Caserta- in un luogo di gioia e condivisione, dove personalità di spicco, istituzioni e appassionati si sono riuniti per celebrare l’atmosfera magica del periodo.

Il numero degli invitati è stato significativo, con circa 200 persone provenienti dalle tre realtà organizzatrici: Busto Motor Company, UYBA Volley e Pro Patria. La diversità degli ospiti ha reso l’evento un momento di incontro e condivisione tra le varie sfere della comunità.

Tra gli ospiti presenti, la pallavolista Paola Ogechi Egonu, il presidente Ascom Rudy Collini, la sales account di E-Work Alessia Toia e l’UYBA al gran completo: il presidente Giuseppe Pirola, il direttore generale Mattia Moro e le farfalle guidate dalla capitana Giuditta Lualdi.

L’evento, che si è svolto dalle 19.00 alle 21.30, ha offerto una cornice di festa con diverse attività per intrattenere gli ospiti. La serata è stata impreziosita dalla presenza di un dj che ha animato la pista da ballo, di un talentuoso violinista e di un angolo fotografico che ha catturato i momenti più memorabili della serata.

Il catering, a cura di Godo Castellanza, ha deliziato i presenti con prelibatezze culinarie.

L’iniziativa ha dimostrato ancora una volta come Busto Motor Company non sia solo un punto di riferimento nel settore automobilistico, ma anche un luogo in cui si celebrano i valori di comunità e condivisione.