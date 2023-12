Calcio, Serie C: Pro Patria – Alessandria in diretta

Le feste non si fermano il campionato di Serie C. Nel turno dell’Immacolata di venerdì 8 dicembre, per la 17esima giornata del Girone A l’Alessandria, squadra penultima in classifica e guidata da meno di due settimane dall’ex sindaco di Amatrice (ai tempi del sisma) Sergio Pirozzi, arriva a Busto Arsizio per cercare di accorciare le distanze dalla Pro Patria (a +5 ma pur sempre ridosso della zona playout anche dopo la vittoria casalinga contro l’Atalanta Under 23).

Squadre in campo alle ore 14. Seguite su VareseNews la diretta testuale del match, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Il live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)