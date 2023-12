Calzavara confermato alla guida dei mobilieri del Varesotto. «Dobbiamo restare competitivi»

«Il nostro mercato è in continuo rinnovamento, dobbiamo essere pronti, rapidi e preparati per restare competitivi». Parola di Stefano Calzavara, presidente nazionale di Federmobili Confcommercio, confermato per acclamazione alla guida provinciale della Federazione. Un diploma per montatori di mobili, formazione su più livelli, collaborazioni tra imprenditori del settore e con le diverse categorie del sistema di Confcommercio, bonus mobili: questi i punti principali del primo anno di programma del quinquennio appena aperto.

Montatori cercansi

La prima grande novità riguarda il diploma per montatori di mobili. «Nel giro di qualche mese», spiega Calzavara, «partirà un corso ad hoc al termine del quale sarà rilasciato un diploma. È una iniziativa concreta per rispondere ad una esigenza reale del nostro settore, ovvero la mancanza di manodopera qualificata. Il percorso formativo, ovviamente in presenza, sarà subito aperto alle territoriali delle aree di confine (Milano e Como in testa) per poi essere allargato a tutto il territorio nazionale».

Formazione

In tema di formazione, il prossimo anno «partiranno in ambito locale i corsi rivolti ai colleghi: con il Fondo Forte stiamo lavorando per organizzare una serie di lezioni in aula. Docenti di alto livello professionale e materie specifiche per la nostra categoria saranno il valore aggiunto per un aggiornamento sempre più qualificante». Senza dimenticare, ovviamente la formazione di Academy Confcommercio provincia di Varese, il cui programma di webinar e workshop «andrà a completare un’offerta davvero unica».

Uniti per crescere

«Punteremo sul marketing associativo. Un mobiliere del Varesotto è nostro socio, abbiamo perciò un eccellente indice di penetrazione. Ma non dobbiamo accontentarci e dobbiamo perciò puntare ad ulteriormente allargare la base associativa. La crescita deve sempre essere il traguardo. Al nostro interno, invece, faremo sinergia, per creare una rete all’insegna della collaborazione, perché il tempo della contrapposizione e della concorrenza a tutti i costi è ormai superato».

Bonus governativo

«Questo mese saremo a Roma per lavorare sul bonus mobili. Per il 2023 è stato confermato il contributo di 5mila euro e puntiamo ad arrivare a 8mila euro. La strada non è in discesa, ma la nostra Federazione farà valere le proprie ragioni e proporrà soluzioni che pensiamo possano essere convincenti».

Il saluto al nuovo Consiglio

Sono intervenuti all’insediamento del nuovo Consiglio e alla nomina di Calzavara i vertici di Uniascom: il presidente Rudy Collini e il segretario generale Lino Gallina. Presenti anche il direttore di Federmobili nazionale e direttore di Ascom Busto Arsizio e Medio Olona Francesco Dallo, i presidenti Antonio Besacchi (Ascom Varese), Andrea Busnelli (Ascom Saronno) e Franco Vitella (Ascom Luino). Insieme a loro il direttore di Ascom Varese Roberto Quamori Tanzi.