Cambia la raccolta dei rifiuti il Comune scrive ai cittadini di Bardello con Malgesso e Bregano

I 30 comuni della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende, in collaborazione con le ditte gestrici dell’appalto di raccolta Econord, Acinque e Tramonto Antonio srl, ricordano a tutti gli utenti di prestare attenzione al nuovo calendario di raccolta 2024. Il messaggio è arrivato dall’amministrazione ai cittadini di Bardello con Malgesso e Bregano.

Ci saranno delle variazioni di giorni e frequenze delle raccolte sulla base di un processo di uniformazione dei flussi che prenderà il via proprio dal 2024.

Il servizio non sarà attivo il 1° Gennaio

Il 1° gennaio non è previsto alcun passaggio e alcune raccolte possono essere recuperate in giorni non standard con anticipi sul calendario 2023 o posticipi sul calendario 2024.

Per coloro che avessero smarrito o non fossero in possesso del calendario ricordiamo che è possibile consultarlo online sul sito www.convenzionerifiutisesto.it o scaricando la App Calendario Ecologico Convenzione Sesto. In alternativa ci si può rivolgere al proprio Comune.

Ritiro dei sacchi ancora attivo

Come riportato sui calendari, indipendentemente dal comune di residenza, tutte le utenze del territorio della Convenzione Rifiuti potranno ottenere la fornitura annuale dei sacchetti per la raccolta differenziata in 3 diversi modi, l’uno alternativo all’altro:

Ritiro presso distributori permanenti automatizzati

Le utenze TARI residenti possono ritirare la dotazione di cui hanno diritto annualmente in uno qualunque dei 14 distributori posizionati sul territorio e indicati sul calendario. E’ necessario presentarsi con la CRS (Tessera sanitaria Regione Lombardia) dell’intestatario TARI e seguire le istruzioni. Le utenze non domestiche devono invece utilizzare la tessera per l’accesso al Centro di Raccolta.

Punti distributivi temporanei 2024

Presso gli appositi punti distributivi temporanei di Gennaio 2024 allestiti nei luoghi e nelle date indicate sul calendario e sul sito www.convenzionerifiutisesto.it, si può ancora ritirare il kit dei sacchi anche se si è residenti in un altro comune della Convenzione.

Prenotazione al numero verde (fino al 20 gennaio 2024)

O, ancora in alternativa, si può ancora prenotare una consegna a domicilio al numero verde di servizio 800.128064, fino al 20 gennaio 2024.

I 30 comuni della Convenzione Rifiuti di Sesto Calende, e le ditte gestrici dell’appalto di raccolta Econord, Acinque e Tramonto Antonio srl, colgono l’occasione per augurare Buone Feste a tutti gli utenti.