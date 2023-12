Cambio della guardia in consiglio, si dimette Maria De Rosa di “Alleanza per Casale Litta”

Cambio della guardia in consiglio comunale a Casale Litta. Maria De Rosa (nella foto), componente del gruppo di opposizione “Alleanza per Casale Litta”, ha rassegnato le dimissioni: al suo posto è subentrata la sorella della capogruppo Katia Cenci, Patrizia, che era in lista nelle ultime amministrative ma non aveva ricevuto abbastanza voti per entrare in consiglio.

«Il 13 giugno 2023 ho consegnato le dimissioni da consigliere comunale da minoranza nel comune di Casale Litta per motivi personali – spiega De Rosa – Due anni e mezzo di mandato dove ho conosciuto persone fantastiche; ho apprezzato l’aiuto di tutti ed è stata una bella esperienza che non escludo di voler ripetere un giorno. Ringrazio prima di tutto i cittadini che all’epoca mi hanno votato e la maggioranza per la sua disponibilità».

Sui banchi dell’opposizione ora siedono quindi Katia e Patrizia Cenci, e Nicola Turato che dopo aver lasciato, nel 2021, il gruppo “Alleanza per Casale Litta”, è consigliere “indipendente”.