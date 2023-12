Campi di volontariato, InformaGiovani aiuta chi vuole organizzarne uno

Ospitare un campo internazionale di volontariato nella propria città o nella propria comunità è sempre un’esperienza diversa dalle altre. Per alcuni giorni, volontari e volontarie da tutto il mondo saranno vicino a te e alla tua comunità per realizzare qualcosa che conta, qualcosa che per voi è importante ed è utile per tutti.

L’associazione Informagiovani lancia una campagna per stimolare la nascita di nuove esperienze. Nata nel 2001 su iniziativa di un gruppo di volontari che gestivano lo sportello InformaGiovani della città di Palermo, l’associazione è oggi l’ente di coordinamento di un network europeo per il volontariato sociale che conta 16 membri in 14 paesi dell’Unione Europea e partenariati con organizzazioni di tutti i continenti.

Chiunque abbia un’idea di un campo, oppure conosce qualcuno che potrebbe essere interessata/o può saperne di più e proporre l’idea entro il 31 gennaio 2024.

Ecco 5 buoni motivi per organizzare un campo di volontariato nella tua comunità: supportare la realizzazione di un progetto utile per la comunità locale (riqualificazione, pulizia, animazione, prevenzione, iniziative ambientali), sensibilizzare la cittadinanza locale ed internazionale su tematiche globali, favorire momenti di crescita personale e culturale intergenerazionale ed interculturale, creare relazioni fra la comunità locale ed internazionale riducendo gli stereotipi, scoprire la ricchezza della diversità.

Con InformaGiovani, puoi ospitare quattro diverse tipologie di progetto: campo per soli minorenni, per soli maggiorenni, campo di età mista, campo con contributo dell’UE (solo per maggiorenni).

Se hai un’idea e vuoi proporla, si può scrivere al più presto (qui il form) e si verrà contattati per valutare insieme come organizzare un progetto nel 2024.