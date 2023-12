Canti di Natale in chiave gospel e pop a Casa Paolo: la Compagnia della Gru fa tappa a Brezzo di Bedero

Dopo il concerto il pubblico potrà intrattenersi per un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco del paese. L’ingresso è libero

Mercoledì 13 dicembre alle 21, presso il Centro Culturale Casa Paolo a Brezzo di Bedero, l’omonima Associazione, in collaborazione con Comune e Pro Loco, propone un concerto natalizio di musica corale moderna.

Ad esibirsi in un ricco repertorio di canti di Natale sarà la Compagnia della Gru, coro varesino nato nel 2000, diretto e accompagnato al pianoforte dal M° Enrico Salvato. Il gruppo si distingue per l’originalità del repertorio e degli arrangiamenti a cura di Salvato, che attingono alla musica Pop, al Contemporary Gospel e al Musical.

Da sempre, il fil rouge dell’attività del gruppo è promuovere l’incontro tra realtà musicali e culturali diverse, una spinta che ha portato la CdG a sperimentare stimolanti collaborazioni con artisti di levatura internazionale quali Daniel Stenbaek, By Grace Gospel Choir e Sherrita Duran.

Con quasi 600 esibizioni al suo attivo, la Compagnia della Gru ha partecipato con successo a prestigiosi concorsi e si è esibita in Italia e all’estero. L’emozionante incontro con Prester Pickett e Africa Grove Ensemble ha portato la CdG negli Stati Uniti (2007) per un minitour concertistico ed un suggestivo viaggio alla scoperta delle radici della musica gospel e spiritual. La CdG collabora attivamente alla messa in scena di musical di produzione interamente varesina finalizzati alla raccolta di fondi a favore di organizzazioni benefiche ( dal 2014 ad oggi: Hairspray, Strega – Cronache dal mondo di Oz, Aggiungi un posto a tavola, La Leggenda del Re Leone). Inoltre il gruppo ha al suo attivo la pubblicazione del CD natalizio “Merry Christmas”.

Dopo il concerto il pubblico potrà intrattenersi per un momento conviviale organizzato dalla Pro Loco di Brezzo di Bedero. L’ingresso è libero.