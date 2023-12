Aria di Natale venerdì 8 dicembre grazie all’evento organizzato dalla Pro Loco di Casciago “Accendiamo insieme il Natale”: una fiaccolata è arrivata dal campo sportivo e dalla stazione fino alla Chiesa di Sant’Eusebio dove sono state accese la natività e le luminarie sulla chiesetta millenaria. Il tutto accompagnato da canti, vin brulè e dolci col coro vintage del CFM di Oltrona, la solista Laura Giudici e il duo Buonanno-Hoek (flauto traverso).

Galleria fotografica Canti, luci e borse di studio a Sant’Eusebio con la Pro Loco di Casciago 4 di 11

Ma non solo: durante la serata anche la consegna delle borse di studio intitolate alla memoria di Dante Parietti, tra i fondatori della Pro Loco di Casciago scomparso nel luglio del 2015, destinate agli studenti meritevoli del paese.

I premiati sono Lorenzo Bianchi e Alessandro Russo, che lo scorso anno hanno terminato le scuole medie alla Dante di Varese con medie del 9,27 e 8,63 ed ora sono in classe insieme allo Scientifico di Varese e Erica Mazzuca e Cecilia Verduci, la prima liceale al Cairoli di Varese e la seconda allo Sportivo Stein di Gavirate, ex compagne di classe alle elementari e alle medie, che hanno concluso il primo anno alle superiori con medie favolose (8,66 e 8,5). Per loro quattro un bonus da spendere in libri o materiale scolastico, consegnato dalla madre di Dante Parietti e dall’assessore alla Cultura di Casciago Caterina Cantoreggi, affiancate dal presidente della Proloco di Casciago Mario Saviori che ha fatto gli onori di casa, ringraziando la parrocchia per lo splendido spazio concesso per l’evento. Citazioni anche per gli altri studenti che hanno presentato la domanda, ai quali va un piccolo bonus: Samuele Mai, Noemi Cremona, Marta Bianchi, Veronica Frigo e Ilaria D’Ambros.