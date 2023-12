Cardano porta un regalo di Natale a Campi Bisenzio alluvionata

Un “regalo” per aiutare Campi Bisenzio, cittadina fiorentina alluvionata il mese scorso, ma anche fondi nuovi per il Comprensivo Montessori. È il risultato della raccolta fondi attuata nel corso della giornata natalizia del 16 dicembre scorso a Cardano al Campo.

«Un successo, non solo in termini numerici o di soddisfazione generale della gente che è stata coinvolta attivamente in alcune attività» dice Meri Suriano, delegata del sindaco per Commercio Attività produttive e Istruzione, «ma anche tramite il ricavato economico, grazie alla raccolta fondi delle associazioni di volontariato che liberamente e senza dover essere invitate hanno partecipato, come il CCRR (Ragazzi e Ragazze Cardano al Campo ICS Montessori) che ha raccolto una cifra di 1186,45€ la quale devoluta alle zone alluvionate di Campi Bisenzio».

Il gesto solidale verso la Toscana non è però l’unico lascito della giornata comunitaria: «L’associazione genitori che ha devoluto una cifra importante al Nostro Istituto Comprensivo Maria Montessori, i nostri cari alpini che lasceranno le offerte ricevute ad una realtà vicino al Comune di Cardano al Campo».

Visto il buon esito ci si sta già preparando per fare il bis anche nel 2024.