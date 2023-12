Carpegna Prosciutto Pesaro – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Turno prenatalizio per il campionato di pallacanestro di Serie A: la Openjobmetis Varese gioca a Pesaro sabato 23 dicembre dalle 20,30, rinforzata dall’arrivo di Nico Mannion. Alla stessa ora in campo anche la Uyba a Conegliano mentre i Mastini saranno in pista alle 18,30, in casa con il Feltre: aggiornamenti anche da queste partite. Il match della Vitrifrigo Arena sarà raccontato azione dopo azione dal liveblog di VareseNews offerto da Finazzi Serramenti e Confident. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.