Castellanza accende un Natale di pace e dà il via a un calendario ricco di appuntamenti

Castellanza accende l’atmosfera natalizia con le luci dell’albero di Natale decorato dai bambini e ragazzi delle scuole del territorio castellanzese. In tantissimi, tra bambini e genitori, ad assistere all’accensione dell’albero di Natale che rappresenta l’inizio dei festeggiamenti e del fitto calendario di appuntamenti che accompagnerà i cittadini di Castellanza, e non solo, verso il 25 dicembre.

Prima dell’accensione, il comitato genitori, i bambini e ragazzi dell’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni e dell’asilo infantile Luigi Pomini e Cantoni, hanno addobbato l’albero con palline di Natale per la pace, realizzate a scuola dai ragazzi stessi. Successivamente, dopo il countdown che ha portato all’accensione dell’albero, la Pro Loco e il Gruppo Alpini di Castellanza hanno offerto, all’interno del cortile del Comune, bevande calde e dolci a tutti i presenti. «Quest’anno abbiamo organizzato l’accensione dell’albero di Natale, con il patrocinio del Comune, e con la collaborazione degli studenti delle scuole Mazoni, Pomini e Cantoni, che hanno realizzato le palle di Natale a tema pace. – ha detto il presidente del comitato genitori Cristian Tavano – Ci sarà un concorso in cui i genitori voteranno sui nostri social la palla più bella, e ognuno vincerà un premio».

Per i più piccoli, non è mancato il tanto atteso momento della consegna della letterina a Babbo Natale che, per l’occasione, ha abbandonato le renne e la fredda Lapponia per venire a incontrare i bambini e le bambine di Castellanza e ricevere le loro lettere. «Questa iniziativa ha riscosso un enorme successo, il palazzo comunale si è riempito con più di 500 persone. – ha detto Mirella Cerini, sindaco di Castellanza – E’ un evento partecipato e sentito che apre allo spirito natalizio per eccellenza, cioè il fatto di vivere questa festa come come un momento di comunità e collettività».

Prossimo appuntamento natalizio della città sarà venerdì 8 dicembre con l’inaugurazione del videomapping a tema Natale pop che, quest’anno, sarà proiettato sulla facciata di Villa Brambilla dalle 18.45. Non solo videomapping, concerti, Babbo Run, spettacoli e tanto altro accompagneranno i cittadini di Castellanza fino all’Epifania.