Cercano di rubare al torneo di calcio per bambini a Varano, ma vengono messi in fuga

Dei ladri hanno cercato di infiltrarsi nella palestra della scuola media di Varano Borghi nella notte tra mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, dove fino a poche ore prima si stava disputando il Trofeo della Befana: un torneo di calcio per bambini organizzato dalla Asd Ternatese a scopo benefico.

Probabilmente intenzionati a rubare le attrezzature o l’incasso della giornata, i malviventi sono stati sorpresi da due membri della società sportiva, che avevano deciso di trascorrere la notte in palestra dopo essersi accorti di alcuni movimenti sospetti nelle vicinanze dell’evento durante le partite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sesto Calende, che hanno vigilato sulla situazione fino a notte inoltrata.

«È triste – commentano dalla Asd Ternatese – vedere persone che cercano di rubare da un torneo per bambini a scopo benefico, che ha sviluppato tanta sinergia tra i nostri comuni e raccolto così tanto entusiasmo da squadre e famiglie. Nonostante questo brutto episodio, però, non vogliamo fermarci. Sorveglieremo i luoghi e il materiale del torneo tutte le notti, ma continueremo a impegnarci per raggiungere il nostro obiettivo».