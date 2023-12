“Cerco il ragazzo in moto testimone del mio incidente a Cairate”

Cara VareseNews, avrei bisogno del vostro aiuto.

Il 16 ottobre scorso (sì, lo so che è passato un po’ di tempo, ma purtroppo le cose si sono complicate strada facendo), all’altezza della stazione di rifornimento EldaGas di Cairate e in direzione Cairate, ho fatto un incidente, in quanto l’automobilista diretto verso Cassano Magnago ha superato con la linea continua e mi è venuto addosso.

Nell’immediato mi ha soccorso un gentilissimo ragazzo in moto. Avrei necessità di rintracciare questa persona. So che non sia semplice, ma magari questo centauro gentilissimo legge il post oppure qualche suo parente e amico, che si è visto riportare l’accaduto.

Grazie mille dell’aiuto e buona serata a tutti.

Per contatti: silvia.rizzotto83@gmail.com