Champions League, gli accoppiamenti degli ottavi: Barcellona, Atletico e Bayern per le italiane

Barcellona per il Napoli, Atletico Madrid per l’Inter e Bayern Monaco per la Lazio. È questo il responso dell’urna di Nyon.

È stato John Terry, ex capitano del Chelsea ad estrarre gli accoppiamenti per gli ottavi di Champions League.

Non è andata malissimo per le italiane. Male per la Lazio che ha pescato i campioni tedeschi, se la può giocare il Napoli che sfiderà i catalani di Xavi non in formissima in questo periodo, due squadre legate dalla figura di Diego Armando Maradona, mentre per l’Inter c’è la sfida amarcord con il Cholo Simeone.

TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

Porto – Arsenal

Napoli – Barcellona

Paris Saint Germain – Real Sociedad

Inter – Atletico Madrid

Psv – Borussia Dortmund

Lazio – Bayern Monaco

FC Copanaghen – Manchester City

Lipsia – Real Madrid