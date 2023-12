Che atmosfera magica, successo per “L’è Natal à Sulbià”

«I nostri mercatini ogni anno sono sempre stati un successo, ma non avevamo mai visto tanta gente come in questa edizione»: Alessia Lazzaretti, presidente di Pro loco Solbiate Olona, fatica a trattenere l’entusiasmo.

Galleria fotografica Che bello il “Natal à Sulbià” 4 di 23

I solbiatesi hanno risposto nel miglior modo possibile all’invito degli organizzatori a scendere in piazza e godere delle tante iniziative organizzate per domenica 17 dicembre.

Coro gospel, mostre fotografiche, villaggio di Babbo Natale, pista per macchinine, gonfiabili, lo zampognaro: solo alcune delle tante proposte apprezzate durante la giornata.

Il presepe di Mastrartisti

Oltre a tutto ciò, la possibilità di mangiare al caldo presso il salone del G.A.S. e di visitare il caratteristico Presepe realizzato dai Mastrartisti, la parte più fantasiosa della Pro loco cittadina che regala sempre creazioni capaci di affascinare grandi e piccini. Un presepe in legno, dunque, ma anche l’albero di Natale in Piazza decorato insieme ai bambini delle scuole primarie.

Una giornata di festa, dunque, che ha coinvolto cittadini e associazioni, pronti a brindare perché “L’è Natal à Sulbià“.