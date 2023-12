Christine Giampaoli Zonca all’esordio nella Dakar con il team di Thibaut Courtois

È diventata famosa per il grande pubblico come protagonista involontaria della querelle che ha riguardato i telecronisti di Sky, Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, sospesi dopo alcuni apprezzamenti su di lei proclamati in diretta tv. Ma Christine Giampaoli Zonca è anche, da anni, pilota di rally di buon livello (all’attivo anche una gara mondiale in Catalogna) e si appresta a disputare la Dakar 2024 nei deserti dell’Arabia Saudita.

Christine è nata in India ma ha origini varesine e ha anche vissuto nella Città Giardino, quindi può essere annoverata come portacolori della nostra provincia (oltre a Eugenio Amos di cui abbiamo parlato in QUESTO articolo) nel raid che prenderà il via il 5 gennaio nella zona di Alula. Iscritta come Christine GZ, la driver di classe 1993 sarà affiancata dall’esperto navigatore argentino Ricardo Torlaschi che è già stato il suo co-pilota in altre gare di questo genere.

Giampaoli Zonca sarà al volante di un Can-Am Maverick contraddistinto dal numero 429 e gareggerà nella graduatoria dei veicoli fuoristrada SSV (Side-by-Side) che da alcuni anni fanno classifica a parte pur essendo compresi tra le auto. La vettura è gestita da un team particolare: il proprietario del TC Racing è infatti Thibaut Courtois, il portiere del Real Madrid e della nazionale di calcio del Belgio (attualmente infortunato) che ha allestito una propria squadra corse che parteciperà anche a gare di Formula 4 (in pista).

Per la pilota varesina sarà la prima partecipazione alla Dakar (Torlaschi invece ne ha una decina alle spalle: è presenza fondamentale per affiancare un’esordiente) ma ha già gareggiato in prove come l’Andalusia, il Baja 1000 o il Sonora Rally che ricordano, come tipologia di gara, i lunghi raid desertici. Di recente ha invece corso nella Fiorio Cup, la gara-esibizione organizzata da Cesare e Alex Fiorio nella loro tenuta pugliese (la Masseria Camarda), un appuntamento vinto dal varesino Andrea Crugnola che è anche campione italiano assoluto.