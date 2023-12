“Ci siamo rotti come il tetto”: sciopero degli studenti al “Falcone” di Gallarate

Lo avevano annunciato e lo hanno fatto: questa mattina – martedì 12 dicembre – gli studenti dell’istituto “Falcone” di Gallarate hanno dato vita a uno sciopero per protestare contro una serie di problemi irrisolti della struttura. Aule fredde, infiltrazioni e problemi alle coperture sono le due tematiche toccate dalla protesta.

Tanti i cartelli e gli striscioni esposti da ragazze e ragazzi che frequentano il più grande istituto scolastico della città. “Ci siamo rotti come il tetto”, “Classi fredde e tetti di carta” sono solo due degli slogan più significativi utilizzati dai giovani in protesta nel corso della manifestazione.

Se il tema del riscaldamento è ricorrente (in passato le lezioni furono anche sospese per qualche giorno) e simile a quello denunciato in altre scuole, più particolare è il tema delle infiltrazioni d’acqua: non a caso non erano pochi i cartelli degli studenti che “citavano” – per così dire – i cartelli di pericolo e rischio di scivolare.

«Io sono in questa scuola da cinque anni, sono entrato che il tetto già perdeva e le aule erano fredde» dice Tommaso Faraone, uno dei rappresentanti d’istituto. «Ci hanno detto che il riscaldamento era stato sistemato ma ci sono molte aule che sono fredde», in alcune la temperatura arriverebbe addirittura a 11 gradi. Sono più di duecento gli studenti che hanno aderito alla protesta.

Il “Falcone” è una costruzione piuttosto nuova: è di proprietà della Provincia di Varese, come tutte le scuole superiori, ed è stato inaugurato nel 2010 dopo un intervento di ristrutturazione e recupero dello storico stabilimento tessile “Cantoni”, ma i problemi sono ricorrenti fin dalle origini.