Cinque anni di sforzi per reperire cardiologi ma gli ospedali di Busto e Saronno sono ancora in crisi

L’Asst Valle Olona ricorre nuovamente alle cooperative per coprire i turni di guardia cardiologica nei presidi di Busto Arsizio e Saronno. Nonostante la direttiva nazionale e regionale che vieti il ricorso ai medici a gettone a partire dal prossimo anno, la direzione strategica dell’azienda ospedaliera di Busto ha fatto richiesta di ulteriori 45 turni di 12 ore ciascuno per garantire il servizio soprattutto dei turni festivi e di quelli notturni fino a fine gennaio. Incarichi retribuiti con 120 euro all’ora.

Per ottenere il via libera regionale, l’azienda ospedaliera ha elencato tutti gli sforzi fatti per reclutare personale specializzato, numerosi concorsi che, però, non hanno evitato le gravi carenze.

La storia parte dal gennaio 2019 quando il bando per la sostituzione temporanea vede solo due candidature. Il 28 febbraio sempre del 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 posto di Dirigente Medico dell’area medica e delle specialità mediche – disciplina di Cardiologia. Alla scadenza dei termini risultavano pervenute complessivamente 50 domande di cui 29 specialisti e 21 iscritti al corso di formazione specialistica. Dai verbali del concorso risulta l’assenza di 22 candidati e l’idoneità per tutti e 28 i candidati presenti di cui 17 specialisti e 11 specializzandi. Vengono quindi assunti i primi 4 candidati specialisti di cui uno rinuncia subito mentre uno si licenzia nel 2022 e due nel 2023.

A dicembre 2019 dalla graduatoria del concorso effettuato vengono contattati altri 3 specialisti e uno viene assunto. A gennaio 2020 dalla stessa graduatoria vengono assunti altri tre specialisti di cui due lavorano ancora oggi nei presidi di Busto e Saronno mentre un terzo sceglie subito un’altra azienda.

Nuove assunzioni utilizzando la graduatoria a marzo 2020: dei due convocati uno rinuncia subito e viene assunto e lavora a tutt’oggi a Saronno.

Ancora assunzioni dalla graduatoria ad aprile: dei 4 medici convocati due sono già in altra azienda, uno rinuncia e uno accetta ma si licenzia nel febbraio 2023.

A settembre 2020 si esaurisce la graduatoria stilata con il concorso del 2019 e viene utilizzata quella redatta per gli specializzanti: uno solo, dei due convocati, accetta ed è ancora dipendente a Busto Arsizio.

A ottobre 2020 si convocano gli specializzandi ancora in graduatoria: tutti rinunciano tranne uno che viene assunto a Saronno da cui si dimette nel gennaio 2023.

Il 17 novembre 2020 viene bandito un nuovo concorso a tempo determinato per la specialità: si presenta un solo candidato che viene assunto nel presidio di Saronno nei mesi di gennaio e febbraio 2021.

Contestualmente il 17 novembre viene bandito anche un concorso a tempo determinato che raccoglie 39 domande di cui 25 di specialisti e 14 di iscritti al corso di formazione specialistica. Dai verbali del concorso risulta l’assenza di 20 candidati, la non idoneità per 5 candidati e l’idoneità i restanti 14 candidati presenti di cui 10 specialisti e 4 specializzandi. A tre candidati specialisti viene offerta l’assunzione ma rinunciano. A luglio 2021 vengono convocati altri tre idonei ma due rinunciano, uno è assunto ma si licenzia nella primavera 2022. A gennaio 2021, esauriti gli specialisti, si convocano gli specializzandi in graduatoria ma 4 rinunciano e uno viene assunto a Busto dove lavora ancora oggi.

Con la rinuncia degli specializzandi ancora in graduatoria, la Valle Olona indice un nuovo concorso a cui si presentano in 26 di cui 12 specialisti e n. 14 iscritti al corso di formazione specialistica. Dai verbali del concorso risulta l’assenza di 19 candidati e l’idoneità per i 7 candidati presenti tutti specializzandi.

Nel luglio 2022 vengono assunti i primi 3 candidati specializzandi ma due si licenziano nella primavera 2023.

Nell’aprile 2022 un nuovo concorso a tempo determinato, chiuso nell’aprile 2023, va deserto per cui l’azienda convoca gli specializzandi ancora in graduatoria che rinunciano all’incarico.

Nel settembre 2022 viene pubblicato un nuovo bando che raccoglie 12 domande di cui 10 specialisti e 2 iscritti al corso di formazione specialistica. Dai verbali del concorso risulta l’assenza di 9 candidati e l’idoneità per i 3 candidati presenti di cui 2 specialisti e 1 specializzando. Dei 3 candidati ritenuti idonei, però, nessuno accetta l’assunzione.

Il 15 marzo di quest’anno, la Valle Olona pubblica un avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di mesi 12 da svolgersi presso la S.C. Cardiologia . Alla scadenza del 3 aprile non risulta alcuna domanda.

Il 6 aprile nuovo bando per contratto a tempo determinato che vede un unico candidato a cui viene proposto l’incarico nel Presidio di Saronno. Incarico che accetta inizialmente per poi rinunciare pochi giorni prima di cominciare. Maggiori candidature raccoglie il concorso pubblico che vede presentare 16 domande di cui 7 specialisti e n. 9 iscritti al corso di formazione specialistica. Alle prove risultano assenti 13 candidati. La graduatoria finale vede 1 specialista e 2 specializzandi. A tutti e tre viene offerto l’incarico e le procedure per l’assunzione sono ancora in fase di elaborazione per un accordo con le due università dove stanno seguendo la specialità.

Il 13 aprile è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento di incarico individuale con contratto di lavoro autonomo della durata di mesi 12 da svolgere nel presidio di Saronno. Si presenta un solo candidato che inizia a lavorare il 27 giugno scorso.

Il 30 maggio viene offerto l’incarico a tempo indeterminato 5 specializzandi provenienti dall’Asst Sette Laghi : due accettano ed entrano in servizio dopo la metà di novembre una volta conseguito il diploma di specialità.

L’11 novembre scorso, viene emesso un nuovo bando per l’assunzione di 3 dirigenti medici che è in fase di pubblicazione.