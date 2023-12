Cinque vittorie per la Boxe Team Camacho nella riunione di Laveno Mombello

Tutto esaurito a Laveno Mombello per la 4a edizione della Camacho Boxing Night, appuntamento che sta diventando una tradizione nel panorama pugilistico locale grazie all’organizzazione della società basata a Gavirate e diretta dall’ex professionista Giuseppe Facente.

La riunione disputata nel palazzetto di via XXV Aprile ha visto un grande pubblico attorno al ring allestito per l’occasione. Ma la soddisfazione per il Boxe Team Camacho è stata doppia perché oltre al successo in tribuna è arrivato anche quello agonistico. Il club di casa ha impiegato sette pugili che hanno colto un totale di cinque vittorie e due pareggi.

I successi più rilevanti sono stati quelli di Fabio Antonello e di Aaron Luna; il primo si è imposto per KO Tecnico su Gianluigi Scarano (969 Esposito Boxing) nella categoria al limite dei 60 Kg, il secondo ha vinto il match con Andrea Palmieri tra i 63,5 Kg ed è stato premiato come miglior atleta della serata.

Gli altri successi di casa Camacho-Facente sono stati quelli di Riccardo Candita, di Sofia Scialpi e di Stefano Colucci, tutti ottenuti ai punti. Verdetto pari invece per Pablo Robbiani con Stefano Dell’Orco e per Salah Marouane con Badr Haidara.

Per quanto riguarda gli altri combattimenti, tris di successi per la Master Boxe di Busto Arsizio grazie al giovanissimo Samuele Poratelli, a Davide Labate e a Paolo Camera. Una vittoria anche per la Clamp Gym di Paderno Dugnano grazie a Giuseppe Riformato tra i 69 Kg.

«Voglio davvero ringraziare tutte le persone che ci seguono e che hanno collaborato per la riuscita di una serata che ha visto un pubblico davvero debordante» è il commento finale di “Camacho” Facente. «Ho alle spalle un grande staff a partire dal segretario e promoter Massimo Tracari, da Luca Pandolfi e dal mio secondo Fabio Fiore. E poi ringrazio mia moglie Monica che è anche presidente della società e che mi sopporta e supporta in queste avventure».