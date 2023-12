“Click Boom!”, il brano di Rose Villain in gara al Festival di Sanremo 2024

ROSE VILLAIN è uno dei nomi rivelazione del 2023. L’uscita del suo primo album “Radio Gotham” (certificato oro), la hit estiva “Fragole” con Achille Lauro, il nuovo singolo “Io, me ed altri guai”, il primo live show tutto suo: a coronamento di un anno ricco di debutti in grande stile, sia discografici che live, ora è pronta a conquistare anche il palco della 74^ edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “CLICK BOOM!” (Warner Music Italy).

Dopo le due date a Milano e Roma di “A VILLAIN STORY: the beginning”, il suo primo live show con cui ci ha aperto le porte del suo personale modo di calcare il palcoscenico, l’artista ha annunciato 4 nuovi live per il 2024, prodotti e organizzati da Magellano Concerti, Me Next e Next Show.

Di seguito tutte le date, i cui biglietti sono già in vendita su Ticketone:

17 ottobre 2024 – FIRENZE – Viper Theatre

18 ottobre 2024 – PADOVA – Hall

25 ottobre 2024 – NAPOLI – Casa della Musica

29 ottobre 2024 – MILANO – Fabrique