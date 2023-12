Colombo infastidito: “Gol uguale a quello subito dall’Alessandria, non abbiamo imparato”

COLOMBO 1 (foto d’archivio) «È stata una partita combattuta, così come me l’aspettavo. La cosa che mi infastidisce di più è che abbiamo preso gol (il primo) ancora su una rimessa laterale. Mi dà fastidio, era una cosa che avevamo provata nel corso di tutta la settimana e questo significa che non abbiamo compreso molte cose. Abbiamo poi subito il secondo gol su contropiede, un punto di forza del nostro avversario. Abbiamo fatto un errore grossolano, purtroppo abbiamo perso 2 a 0».

COLOMBO 2 «Abbiamo fatto un buon primo tempo: era una partita di combattimento, lo sapevamo. La Virtus ha cambiato un paio di moduli (3412 – 4312), questo anche perché all’inizio siamo partiti meglio noi. Dopo la partita si è assestata sui duelli, fino al gol preso su una rimessa laterale nel secondo tempo, come successo con l’Alessandria: ed è questo che mi infastidisce. Vuol dire che abbiamo capito poco».

COLOMBO 3 «Tossine negative? La partita era alla nostra portata, e perdere fa innervosire. L’espulsione di Parker? L’arbitro ha scelto così, penso che potesse anche farne a meno ma noi dobbiamo saper andare oltre. Le sconfitte portano negatività ed era ciò che andava evitato. Oggi serviva fare punti».

NDRECKA 1 «È stata una partita sicuramente fisica, lo sapevamo. Il campo della Virtus è un campo molto ostico e molto difficile. Sapevamo che la partita sarebbe stata sporca, fatta di lanci, contrasti. Penso che il primo tempo sia stato affrontato anche molto bene, poi nella ripresa abbiamo ripreso lo stesso gol di settimana scorsa contro l’Alessandria».

NDRECKA 2 « Io sono molto deluso vedo quello che facciamo tutti i giorni e non sta pagando. Dobbiamo lavorare ancora di più, ancora meglio. Mancate le energie? Non penso che il problema sia fisico, ma mentale. Non riusciamo a vincere, a trovare continuità. Dobbiamo lavorare, adesso abbiamo l’ultima partita in casa contro la Pro Sesto: l’obiettivo sono i tre punti, per dare ai nostri tifosi una gioia in casa».