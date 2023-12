Come iscriversi a scuola per l’anno 2024/2025: ecco la piattaforma, domande dal 18 gennaio

L’anno scolastico 2024/2025 si avvicina e con esso il momento cruciale delle iscrizioni. Quest’anno, come confermato dal Ministero dell’Istruzione, il processo sarà online per garantire efficienza e accessibilità.

Procedura Online per la Maggior Parte delle Istituzioni:

Le iscrizioni per le classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, così come per i percorsi di istruzione e formazione professionale, si svolgeranno interamente online. Questa modalità coinvolge anche le scuole paritarie che aderiscono volontariamente alla procedura telematica. La scuola dell’infanzia mantiene invece la modalità cartacea.

Piattaforma Unica: Il Tuo Punto di Accesso alle Iscrizioni:

La Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it) rappresenta il portale attraverso il quale sarà possibile effettuare l’iscrizione. Qui, è disponibile il servizio “Scuola in Chiaro” per individuare la scuola di interesse.

Tempistiche e Credenziali Necessarie:

Le iscrizioni apriranno alle ore 8:00 del 18 gennaio 2024 e chiuderanno alle ore 20:00 del 10 febbraio 2024. Per accedere, saranno necessarie le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS (le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).)

Opzioni e Preferenze:

Ogni studente può presentare una sola richiesta di iscrizione online, ma è possibile indicare fino a due preferenze aggiuntive. Questo è fondamentale per assicurarsi un posto nel caso in cui la scuola primaria di scelta non disponga di posti.

Monitoraggio e Aggiornamenti:

La Piattaforma Unica fornirà aggiornamenti in tempo reale sulla domanda di iscrizione tramite email e attraverso l’app IO.

Nuove Opportunità Educative:

Per l’anno scolastico 2024/2025, è anche possibile iscriversi ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale, come previsto dal decreto ministeriale 240/2023.