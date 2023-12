“Come Matita”: nel suo brano Vicenzo Santovito racconta di giovani vite spezzate

«Quale è il prezzo della vita?» È questa la domanda che il cantante Vincenzo Santovito pone nel ritornello sul ultimo singolo Come Matita, brano pubblicato lo scorso 8 dicembre per l’etichetta Hikaru Labels (Orangle Records) e distribuito da Universal.

Pugliese d’origine ma varesino d’adizione, Santovito in Come Matita ha voluto raccontare in musica un tragico episodio di cronaca nera che vede come protagoniste due anime fragili «come matite», due vite spezzate nel bel mezzo della loro gioventù, a causa di un incidente stradale in un caldo giorno di fine estate.

Come si legge infatti su ViviWebTv, la canzone, pur senza riferimenti specifici, è molto probabilmente ispirata all’incidente che sconvolse Massafra – paesino natio di Santovito – nel 2019, quando Niccolò Scardigno e Marco Lepore (entrambi poco più che maggiorenni) persero la vita sulla strada provinciale che collega la città pugliese alla costiera ionica.

«La fragilità racchiusa in questa età bellissima della gioventù che brucia, della passione e della

voglia di spaccare il mondo – spiega il cantante classe 95′, a Varese da due anni -. Forse sul registro della vita, il nome di questi due giovani, non era presente o semplicemente è stato cancellato all’ improvviso».

Come Matita è un brano pop multiforme, che, alternando la prima persona singolare e plurale, vuole racchiudere nelle strofe, quasi rappate, tutta la spensieratezza e l’unicità della età verde per poi esplodere nel ritornello in cui emerge invece tutta la fragilità di una vita strappata anzitempo dall’asfalto e dalla strada. Un “finale” che troppe volte si legge sulle pagine dei giornali e che negli ultimi anni è stato raccontato da nuovi classici della musica italiana, come La Canzone di Tom o Il Corpo del Reato.

«È una canzone piena di colori – conclude Santovito – riempie e svuota simultaneamente, lasciando un vuoto immenso, proprio in concomitanza dell’ ultima nota suonata e dell’ ultima parola pronunciata, un “No”».