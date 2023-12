Comincia il consiglio comunale per il bilancio di previsione: 54 emendamenti in discussione nella maratona 2023

Comincia questa sera alle 19 la seduta-maratona del consiglio comunale per l’approvazione del bilancio di previsione 2024 del Comune di Varese, che prevede altre due sedute anche nelle giornate del 20 e del 21 dicembre.

Saranno in tutto 54 gli emendamenti presentati dai consiglieri comunali, prevalentemente dalla minoranza: la serie più numerosa è di Luca Boldetti, capogruppo del polo delle Libertà, che ne ha presentati 23. Dopo di lui ci sono i 14 emendamenti (più un ordine del giorno) di Stefano Angei, poi gli 8 emendamenti a testa per Barbara Bison e Salvatore Giordano.

Alla maggioranza si attesta un solo emendamento, consegnato dal capogruppo del PD Giacomo Fisco, ma di grande peso sia per la dimensione delle somme spostate, che per la firma apportata in calce, praticamente di un rappresentante per ogni lista di maggioranza.

Gli argomenti sono in generale di grande sostanza, e prendono in considerazione diversi aspetti della vita cittadina: dalle manutenzioni delle strade al sostegno alla protezione civile, dai contributi agli oratori all’addizionale IRPEF.

BOLDETTI E LA SUA PROPOSTA “VARESE HUB DEI VIDEOGIOCHI”

Il gruppo più corposo di emendamenti è stato presentato dal capogruppo del Polo delle Libertà, Luca Boldetti. Sono in tutto 23 con argomenti vari: dai giovani al sociale, dalla mobilità all’ambiente.

Gli emendamenti presentati dal consigliere Boldetti riguardano soprattutto l’area dei servizi sociali, i giovani, la mobilità e l’ambiente: aumentare i contributi per le associazioni del Terzo Settore e per gli oratori estivi, stanziare maggiori risorse per il sostegno ai soggetti a rischio di esclusione sociale, finanziare un bando per start-up varesine, aumentare la spesa per la manutenzione delle strade e per la pulizia di tombini e pozzetti, distribuire attrezzature più idonee per la raccolta differenziata dei rifiuti e investire maggiormente nella tutela del verde pubblico.

«Il problema di Varese è che ormai il Comune non si occupa più dei piccoli, o grandi, problemi quotidiani dei cittadini, ma pensa solo alle grandi opere legate al PNRR. Invece, bisogna tornare ad occuparsi anche delle cose “di tutti i giorni”, della manutenzione di strade e tombini, delle persone bisognose o fragili e di chi si prende cura di loro, dell’attenzione al verde e all’ambiente, tutte tematiche che sembrano quantomeno secondarie nell’agenda del centrosinistra varesino».

E’ da notare l’ultima proposta, però: creare a Varese un hub per i videogiochi. «Ho presentato – conferma Boldetti – anche un emendamento che ha l’obiettivo di far diventare la nostra città un polo attrattivo degli e-sport, proponendosi come sede per le competizioni di videogiochi attraverso l’individuazione di un’area idonea. Penso possa essere un’importante opportunità per la nostra città, per diventare più attrattiva per i giovani e avere ancora più indotto dai grandi eventi. Basti pensare, ad esempio, a cosa è diventata Lucca grazie al “Lucca comics”. Chissà che non si riesca a replicare qualcosa di simile anche da noi».

ANGEI AL LAVORO PER FAR DIVENTARE STABILE LA SUA PROPOSTA DI PREMIARE LE ATTIVITÀ STORICHE

Tra i 14 emendamenti presentati invece dal vicecapogruppo della Lega Stefano Angei – ci sono diverse proposte per la città: dalla rinascita della Notte Bianca all’apertura della Torre Civica di piazza Monte Grappa, dal cimitero degli animali da compagnia ai trasporti gratis per gli under 25, dalla proposta di fare alcuni eventi in dialetto bosino alla benemerenza per le attività storiche.

Proprio quest’ultima voce, dopo il successo della prima edizione del premio, riconosciuto pochi giorni fa a palazzo Estense, è oggetto non solo di un emendamento ma anche di un ordine del giorno firmato da Angei: la preoccupazione del consigliere, che ha proposto nel 2022 questa benemerenza nel 2022 approvata e fatta propria dall’amministrazione, è che non si dia seguito al primo bando, e quindi chiede la stabilizzazione con una vera e propria norma comunale del premio, rilanciando, nell’ordine del giorno, anche un’ipotesi di contribuzione o almeno di detassazione ai commercianti premiati.

FISCO E I FIRMATARI UNITI DELLA MAGGIORANZA: “UTILIZZIAMO LE NUOVE ENTRATE DEI FRONTALIERI PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE”