Commercianti, associazioni e comune uniti per un Natale pieno di iniziative

In occasione del periodo natalizio, la città di Luino si prepara ad accogliere i suoi cittadini e visitatori con un’offerta speciale di eventi e decorazioni, frutto di uno sforzo condiviso tra comune, parrocchia, l’associazione commercianti Confcommercio (Ascom) di Luino, la Nuova Pro Loco, volontari e associazioni. Un aspetto fondamentale di questa iniziativa è l’importante contributo dei commercianti locali che, nonostante le sfide post crisi, hanno dedicato tempo ed energie per contribuire all’abbellimento della città e rendere l’atmosfera natalizia ancor più magica. Questo sforzo congiunto dimostra il forte legame tra la comunità nonostante i disagi causati dai cantieri che la città sta subendo da tempo.

Serena Botta, assessore al commercio: «Quest’anno la storica collaborazione tra Comune e Confcommercio Ascom Luino nell’organizzazione delle iniziative natalizie ha avuto una grande iniezione di energia e proposte grazie all’affiancamento della Nuova Pro Loco Città di Luino e la Parrocchia».

Prosegue Botta: «La svolta è arrivata anche grazie ad un folto numero di negozianti che si sono uniti nella programmazione con l’obiettivo di rendere ancora più bella e attraente la nostra Luino. Dopo l’esperienza di questa estate e di ‘LuinonDiVino’ abbiamo deciso di promuovere eventi soprattutto nelle vie centrali della città, programmando anche la chiusura delle due vie principali dello shopping con l’intento di attrarre un grande numero di persone che potranno godere delle iniziative natalizie passeggiando tra le vetrine e ultimando gli acquisti di Natale. Anche l’aspetto degli interventi di Alfa Srl per la riqualificazione della rete fognaria non è stato trascurato. Durante gli i frequenti incontri tra la società, la ditta appaltatrice e il Comune, è stato raggiunto l’accordo di programmare l’intervento in via XV Agosto entro il 7 dicembre al fine di liberare l’area per poter accogliere nel migliore dei modi i visitatori attratti dagli eventi e dalle attività commerciali».

I rappresentanti dell’Ascom locale si uniscono all’appello, sottolineando l’importanza di garantire ai commercianti la possibilità di svolgere al meglio il loro lavoro durante questo periodo cruciale per il fatturato. Esprimono apprezzamento per gli sforzi del Comune nel far rispettare i tempi dei cantieri e chiedono certezze e comprensione affinché le attività imprenditoriali possano prosperare senza ostacoli.

Franco Vitella, presidente Ascom – Confcommercio di Luino: «È indubbio che il centro di Luino stia soffrendo per queste opere, paghiamo l’impatto di questi lavori che però restano transitori. Confidiamo nelle tempistiche e nella forza d’azione del Comune su Alfa SRL. Abbiamo già avuto modo di vedere l’ottimo fatto in questo senso dall’amministrazione che si trova suo malgrado a dover fronteggiare il problema. I cantieri devono finire, il problema è che vengono continuamente interrotti per consentire ad esempio il corretto svolgimento del Mercato Storico il mercoledì ed è normale che i tempi si dilatino”, prosegue il rappresentante Ascom. “Stringiamo i denti e sono certo che al netto delle opere, Luino possa essere molto attrattiva questo Natale. Allestimenti così belli non si erano mai visti, così come il calendario delle attività. Mi rivolgo ai negozianti, date il massimo per fare del vostro allestimento una bomboniera. Tutto questo insieme potrà certamente mettere in secondo piano la presenza dei cantieri. Questa è la speranza».

Serena Botta termina: «Siamo ben consci dell’importanza inderogabile degli interventi di riqualificazione di Alfa e del forte impatto che i cantieri hanno sulla città. Per questa ragione abbiamo istituito un filo diretto con la società e la ditta appaltatrice. Ogni settimana ci sono confronti e aggiornamenti sull’avanzamento delle opere e valutazioni per minimizzare le criticità».