Concerto di Caopodanno a Busto Arsizio. Ancora 50 posti disponibili

Sono circa 50 i posti ancora disponibili per assistere al concerto di Capodanno della Città di Busto Arsizio, che andrà in scena, come da tradizione, al Teatro Sociale “Delia Cajelli” il 1° gennaio alle 12.00.

Per prenotare (ingresso gratuito) basta inviare una mail all’indirizzo

concerto.capodanno@comune.bustoarsizio.va.it con nome cognome e numero di telefono dei partecipanti.

Promosso da associazione culturale Musikademia APS in collaborazione con Educarte e Teatro Sociale Delia Cajelli, il concerto vedrà sul palco l’Orchestra Du.Ca., diretta dal M° Davide Bontempo, il tenore Luigi Albani e il soprano Barbara Pariani. La presentazione sarà a cura dell’attore Federico Grassi.

Il concerto saluterà l’anno nuovo con l’esecuzione delle vivaci e frizzanti Ouverture di tre opere buffe composte a cavallo tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800. A seguire, l’Intermezzo da “Cavalleria Rusticana” di P. Mascagni, la celebre aria “Nessun dorma” dalla “Turandot”, la rossiniana Ouverture de “La Gazza Ladra” e il duetto “Libiamo ‘ne lieti calici” da “La Traviata” di Verdi.

Un concerto all’insegna della tradizione operistica italiana, da pochi giorni proclamata bene immateriale dell’umanità dell’Unesco.