Concerto di natale a Laveno Mombello con la Filarmonica Verdi

La Filarmonica ‘G. Verdi’ di Laveno Mombello diretta dal Maestro Nunzio Ribecco terrà il Concerto di natale con la partecipazione della voce solista Eleonora Penati.

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre, con inizio alle ore 21:00, nella palestra del liceo v. Sereni’ in Via XXIV Maggio.

Saranno interpretate musiche di Williams, Morricone, Bocci, Edelman, Badelt e Maohiro

Ingresso libero