Concerto di Natale al teatro di Varano Borghi con il coro Val Tinella

Il coro Val Tinella sarà protagonista al teatro comunale di Varano Borghi, sabato 16 dicembre, ore 21.00. Le sezioni del Club Alpino Italiano e dell’AVIS di Varano Borghi, con il patrocinio del Comune di Varano Borghi, invitano tutti i cittadini al Concerto di Natale di sabato 16 dicembre 2023 alle ore 21.00 presso il teatro Comunale (ingresso libero).

Dopo la castagnata di domenica 3 dicembre in occasione dei mercatini di Natale, la Sezione CAI di Varano Borghi propone un’altra fantastica attività riservata ai bambini: sabato pomeriggio 16 dicembre, all’interno del villaggio degli Elfi, ubicato davanti alle Scuole Elementari di piazza 2 giugno, sarà allestito un vero ponte tibetano. I bambini che vorranno cimentarsi in questa avventura saranno seguiti e accompagnati da personale specializzato del Club Alpino Italiano.

Alla sera si terrà il grande Concerto di Natale, organizzato congiuntamente da CAI ed AVIS presso il teatro Comunale di Varano Borghi. Il concerto, che si ripete ogni anno ed è diventato una piacevole consuetudine molto apprezzata dai cittadini, sarà l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale e per brindare insieme al Nuovo Anno.

Il coro che terrà il Concerto di Natale è nato nel 1968 ad Oltrona al Lago di Gavirate, è conosciutissimo nella Varesotto per il suo repertorio di musica popolare e di montagna. Attualmente il Coro è formato da 32 elementi ed ha festeggiato i 50 anni nel 2018 esibendosi nella Sagrada Familia di Barcellona.

Il maestro Sergio Bianchi, direttore del Coro dal 1981, è stato docente di Teoria e Analisi Musicale presso il

Conservatorio di Como. Questa sera lo spettacolo sarà diviso in due tempi: il primo legato alla tradizione alpina, mentre il secondo presenterà brani classici, ma sempre suggestivi, legati alla tradizione Natalizia quali: l’Adeste fidelis, Notte Santa e Bianco Natale.

Una bella iniziativa che vede protagoniste due associazioni del Volontariato Varanese che, oltre ad offrire belle escursioni in montagna e raccogliere donazioni di sangue per chi ne ha bisogno, offrono ora alla cittadinanza una bella serata di canto, per la quale il Comune mette a disposizione il Teatro Comunale di Varano Borghi.