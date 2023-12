Concerto di Natale dell’Associazione Organistica Varesina a Casbeno

Appuntamento per sabato 16 dicembre, ore 21.00, alla Chiesa S. Vittore Martire in Casbeno

Concerto di Natale dell’Associazione Organistica Varesina

Sabato 16 dicembre, ore 21.00

Chiesa S. Vittore Martire in Casbeno, Varese

Coro da Camera di Varese

Organista: Davide Paleari

Ingresso libero

PROGRAMMA DI SALA

ORGANO

Carillon

Herbert Murrill 1909-1952

Variazioni sul corale:

Nun komm, der Heiden Heiland

(Vieni ora Salvatore delle genti)

Tema – Trio – Fileuse – Plainte – Toccata

Denis Bédard 1950

Preludio al Corale “Quem Pastores laudavere”

James Healey Willan 1880-1968

CORO

Puer natus est nobis – Introitus

Gregoriano

Canite tuba – Rorate coeli

Mottetto a cinque voci miste

Dies sanctificatus

Mottetto a quattro voci miste

Giovanni P. da Palestrina 1525-1594

Quem vidistis – Dicite quidnam vidistis

Mottetto a sei voci miste

Tomas L. de Victoria 1548-1611

ORGANO

Suite natalizia per organo

Carl Bloom 1903-1964

Preludio al Corale “Greensleeves”

Alec Rowley 1892-1958

Festival Toccata

Percy Eastman Fletcher 1879-1932

CORO

Ding dong, merrily on high

Carol tradizionale, a 4 voci miste

Arr. Matteo Magistrali 1980

The carol of the birds

Melodia catalana, per soprano solo e 6 voci miste

Robert Shaw 1916-1999

The holly and the ivy

Carol tradizionale inglese

Arr. Ola Gjeilo 1978

Still, still, still / Silent night

a 5 voci miste

Arr. Ryan Brandau 1981

Tollite hostias

da “Oratorio di Natale” op. 12

Camille Saint-Saëns 1835-1921