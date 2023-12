Consegnate a Malnate le prime pedane in Lego per abbattere le barriere architettoniche

Prime consegne per le pedane composte da mattoncini di Lego per le attività di Malnate. L’associazione “Dai una mano”, promotrice dell’iniziativa ha sfruttato la giornata di festa di domenica 17 dicembre, alla presenza del sindaco Irene Bellifemine, per distribuire le prime rampe di accesso per i locali che presentano barriere architettoniche.

«Abbiamo bisogno di tanti mattoncini per andare avanti con il progetto, chiediamo quindi a chi può, di aiutarci nella raccolta – spiegano dall’associazione malnatese -. In diversi negozi, supermercati e scuole troverete i contenitori dove potrete lasciare i vostri lego. Con i mattoncini verranno realizzate rampe per consentire un accesso, alle attività commerciali, più semplice e senza barriere. L’assemblaggio dei pezzi verrà eseguito con l’aiuto degli studenti, degli anziani e dei disabili coinvolgendo altre associazioni e realtà del territorio malnatese».

Chi volesse maggiori informazioni o collaborare all’iniziativa potrà rivolgersi direttamente all’associazione in piazza Allende 10 a Malnate o telefonare al numero 351 969 9548.