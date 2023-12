Controlli serali della polizia locale a Gallarate, interventi sulle strade e nel centro storico

Duecentoottanta ore di presenza degli agenti in orari serali, nell’arco di due settimane: sono i numeri dei controlli straordinari della Polizia Locale di Gallarate per il “Dicembre in sicurezza”.

Dai numeri diramati dal comando retto da Aurelio Giannini si scopre che sono state svolte nove serate di attività; di queste, quattro sono state dedicate specificamente ai controlli di polizia stradale, tre ai controlli del Centro cittadino e due di controlli e presidio dell’area della stazione ferroviaria.

«L’impatto sul territorio è stato significativo, come evidente dalle 37 richieste di intervento a cui gli operatori hanno potuto dar seguito, richieste che, altrimenti, avrebbero ricevuto una mancata o tardiva risposta. Di queste, 8 hanno riguardato incidenti stradali avvenuti sul territorio, almeno 9 per segnalati disturbi alla quiete pubblica, causati da giovani assembrati nelle strade del centro cittadino o da pubblici esercizi attivi sempre nell’area centrale».

«Di straordinaria importanza – dicono ancora dal comando – è stato l’ausilio che la nostra Unità Cinofila (Zorro) ha fornito alla locale Compagnia dei Carabinieri per una perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire un discreto quantitativo di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso, l’intervento, che è stato richiesto in orario serale, non si sarebbe potuto realizzare senza il progetto “Dicembre in Sicurezza” in essere, in quanto l’operatività dell’Unità Cinofila è limitata, ordinariamente, ai turni diurni».

L’unità cinofila è stata impiegata anche in controlli nell’area del centro cittadino, in parcheggi multipiano sotterranei, in vicoli e portici posti in prossimità delle attività commerciali.

I controlli hanno permesso di accertare violazioni in materia di commercio itinerante che hanno portato a sette sequestri amministrativi di beni ed altrettanti ordini di allontanamento, con contestuale avviso alla Questura per le valutazioni inerenti al successivo Divieto di Accesso alle Aree Urbane (il “Daspo urbano”).

In totale sono stati 123 i controlli stradali.

Notevoli sono stati i controlli svolti per accertare l’assunzione di alcolici prima di intraprendere la guida di veicoli: tre persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza.

Cinque in totale le patenti ritirate, mentre oltre venti sono state le annotazioni sul documento di circolazione per il mancato rispetto dell’obbligo di sottoporsi alla prescritta revisione periodica (da effettuare poi nel minor tempo possibile).