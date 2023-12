Controlli sui “motoscafi-taxi” del Lago di Como, ritirate due licenze

Nel corso dell’anno 2023, il Reparto Operativo Aeronavale di Como della Guardia di Finanza ha intensificato i propri servizi di vigilanza sulle acque del Lago di Como. L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato garantire la sicurezza della navigazione, con un focus particolare sul controllo delle imbarcazioni adibite al Servizio pubblico non di linea, comunemente note come “TAXI” e “NCC” (Noleggio Con Conducente).

In un’operazione condotta nelle acque del Comune di Bellagio, i militari della Stazione Navale Lago di Como hanno individuato due imbarcazioni coinvolte in violazioni relative al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. Le irregolarità riguardavano sia difformità nell’esercizio dell’attività rispetto alle autorizzazioni, sia l’errata tenuta della documentazione di bordo.

Le conseguenze per i trasgressori non si sono fatte attendere. I verbali redatti durante l’operazione sono stati tempestivamente trasmessi all’Ente competente, il quale ha emesso una dura sanzione: la sospensione delle licenze di entrambe le imbarcazioni coinvolte. In caso di recidiva, la normativa vigente prevede sanzioni ancora più severe, tra cui l’ulteriore sospensione della licenza o addirittura la revoca definitiva.

L’emissione di questi provvedimenti assume un significato rilevante anche come deterrente per comportamenti illeciti analoghi sul Lago di Como, importante in un contesto dove il traffico lacustre ha registrato una notevole crescita negli ultimi anni, rendendo cruciale il mantenimento di standard elevati per la sicurezza delle attività nautiche.

L’azione della Guardia di Finanza sul Lago di Como rientra nell’ambito delle attività di “Polizia dei laghi”. Attraverso la sua componente aeronavale, il Corpo assicura una presenza costante sulle acque interne, contribuendo in modo significativo alla tutela della collettività e dell’economia legale. La salvaguardia della sicurezza e dell’ordine pubblico su queste acque rappresenta un impegno prioritario per le forze dell’ordine, mirato a garantire un ambiente marittimo sicuro.