Convegno annuale del Lean Club: Lean production, digitalizzazione e economia circolare

L’attuale scenario economico e produttivo impone alle aziende manifatturiere una continua evoluzione e adattamento. In questo contesto, il modello della lean production emerge come l’approccio fondamentale per focalizzarsi sul valore e minimizzare gli sprechi all’interno dei processi produttivi.

Con l’avvento della quarta rivoluzione industriale, la combinazione della lean production con le tecnologie digitali ha aperto a nuove frontiere di ottimizzazione, consentendo un controllo più accurato delle risorse e un miglioramento sostanziale nella gestione della produzione.

Parallelamente, l’economia circolare rappresenta una via per un futuro sostenibile. Ripensare prodotti e processi affinché ogni fine sia un nuovo inizio, dove il riuso e il riciclo diventano parte integrante dei processi produttivi, genera benefici non solo ambientali ma anche economici e sociali.

La sinergia tra lean production, digitalizzazione ed economia circolare potrebbe quindi portare a ulteriori miglioramenti in termini di efficienza e di soddisfazione del cliente, senza dimenticare la dimensione sociale del sistema produttivo.

Il convegno annuale 2023 del Lean Club è un’occasione di confronto su temi che hanno un impatto rilevante sulla competitività, come l’adozione delle pratiche lean, l’implementazione delle tecnologie digitali e la transizione circolare. A tal fine, sarà importante la testimonianza di Datwyler Pharma Packaging Italy, che rappresenta un caso di successo, presente al convegno con Livio Beghini, Managing Director e Angela Esposito, Datwyler Production System Manager e Sustainability coordinator.

Appuntamento mercoledì 20 dicembre 2023, ore 16.00, all’Auditorium della LIUC. L’incontro è aperto a tutti.

“Sapere di cosa si stanno occupando altre aziende e come si stanno muovendo è sempre un vantaggio, perché può evidenziare opportunità che non si stanno ancora cogliendo”, commenta Rossella Pozzi, Direttrice del Lean Club. “Avere l’occasione di sentire il racconto di un caso di successo dalle stesse persone che lo hanno realizzato offre non solo uno sguardo su come cogliere ogni opportunità, ma è anche occasione di un prezioso confronto”.

Programma

16.00 | Saluti istituzionali

Tommaso Rossi, Direttore della Scuola di Ingegneria Industriale, LIUC – Università Cattaneo

Introduzione

Rossella Pozzi, Direttrice Lean Club, LIUC Business School

Percorso del Miglioramento Continuo, 4.0 e sostenibilità

Livio Beghini, Managing Director, Datwyler Pharma Packaging Italy

Angela Esposito, Datwyler Production System Manager e Sustainability coordinator

17.30 | Aperitivo