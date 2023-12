Convocato il Consiglio provinciale di Varese, in discussione il Bilancio, interventi all’Itis Riva di Saronno e l’elezione del Cal

E’ stato convocato per lunedì 18 dicembre alle 18 (e martedì 19 alle 19 in seconda convocazione) il Consiglio provinciale di Varese, per l’ultima seduta prima della pausa natalizia.

All’ordine del giorno diversi temi riguardanti la gestione finanziaria dell’ente, l’elezione in seno al Cal, il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, e una mozione presentata dal consigliere Ghiringhelli.

Tra i temi relativi al bilancio, il Consiglio sarà chiamato a votare il riconoscimento di un debito fuori bilancio per lavori urgenti all’Itis Riva di Saronno in seguito agli eventi atmosferici del mese di novembre. Sarà poi portato in approvazione il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026.

In discussione anche il contratto di servizio dell’Azienda speciale formativa della provincia di Varese, e si parlerà di trasparenza con la definizione di contenuto e obiettivi strategici della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del Piao 2024-2026, il il Piano integrato di attività e organizzazione dell’ente che è il documento unico di programmazione e governance per le pubbliche amministrazioni.

All’ordine del giorno anche l’elezione dei rappresentanti dei Comuni per il Cal, il Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, organo di consultazione permanente tra la Regione e il sistema delle autonomie locali lombarde.

Infine verrà discussa una mozione presentata dal consigliere Sergio Ghiringhelli relativa alla convocazione della Commissione consiliare sulla situazione della Società patrimoniale della Provincia di Varese.