Coppa Italia, i Mastini non fanno sconti: 7-0 al Chiavenna

Esordio senza problemi nella Coppa Italia 2023-24 per i Mastini Varese che centrano una vittoria netta e meritata sulla pista di Chiavenna nel match di andata degli ottavi di finale. La squadra di Czarnecki, detentrice del trofeo, si impone con un largo 0-7 maturato in gran parte nel terzo centrale quando sono state quattro le reti realizzate.

Con il successo arriva anche una solidissima ipoteca per il passaggio ai quarti di finale anche se, per regolamento, non conta il numero di reti segnate nel primo incontro: sabato al PalAlbani servirà un’altra vittoria ma i Mastini (con Majul tenuto a riposo) hanno già sottolineato la netta differenza tra le due contendenti che, per altro, militano in campionati diversi.

Vittoria con tanti padri, quella ottenuta in Valchiavenna: Lorenzo Marinelli non ha avuto troppo lavoro (solo 11 tiri dei padroni di casa) ma si è ugualmente disimpegnato bene, i fratelli Borghi hanno “combinato” per tre gol e un assist, Tilaro e Schina hanno messo a referto tre punti ciascuno mentre capitan Vanetti si è calato bene nel ruolo di assistman.

Da segnalare in particolare il gol del momentaneo 4-0 siglato da Marcello Borghi in doppia inferiorità numerica (fuori Näslund e Vignoli). Nessun problema per i gialloneri quindi nel penalty killing ma il test – giocato davanti a oltre 400 spettatori – ha un valore relativo. La strada verso le Final Four dell’Acinque Ice Arena, comunque, è iniziata nel migliore dei modi.

HC CHIAVENNA – MASTINI VARESE 0-7

(0-2; 0-4; 0-1) MARCATORI: 9.42 M. Borghi (V – Tilaro, Vanetti), 17.31 Schina (V – Fanelli, Vanetti); 30.18 Pietroniro (V – Tilaro, P. Borghi), 31.42 M. Borghi (V – Schina, Vanetti), 33.48 Tilaro (V – Schina), 39.34 T. Cordiano (V – Raimondi, M. Mazzacane); 57.22 P. Borghi (V – Piroso, Pietroniro).

VARESE: Marinelli (Perla); Schina, Fanelli, Vignoli, Näslund, Bertin, E. Mazzacane; Tilaro, Vanetti, M. Borghi, Piroso, P. Borghi, Pietroniro, T. Cordiano, M. Mazzacane, Raimondi, Crivellari, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Brondi e Soraperra (Lisignoli e Zen).

NOTE. Penalità: C 4′, V 8′. Superiorità: C 0-4, V 0-2. Spettatori: 429.