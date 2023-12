Coppia di turisti varesini si ribalta in auto nel Bresciano, soccorsi i due 76enni

Un incidente stradale ha coinvolto una coppia di turisti di Varese a Lavenone, lungo la Strada Statale 327 del Caffaro, nel Bresciano in Valsabbia. Lo riporto il Giornale di Brescia. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi giovedì 28 dicembre, quando l’auto su cui viaggiavano i due anziani, entrambi di 76 anni, si è ribaltata dopo aver divelto un muretto.

La coppia stava viaggiando quando, secondo le primissime ricostruzioni, l’uomo alla guida potrebbe aver accusato un malore. Questo improvviso problema di salute avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo, una Skoda, che si è spostata sulla destra, impattando violentemente contro una ringhiera e un muretto per poi finire ribaltato.

I Vigili del Fuoco di Salò sono intervenuti per mettere in sicurezza l’auto ribaltata, mentre gli uomini della Provincia hanno lavorato per puntellare il muretto danneggiato, evitando ulteriori crolli nel vicoletto sottostante. La coppia è stata trasportata in ospedale in codice giallo, una classificazione che indica una situazione di media gravità.